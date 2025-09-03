Marco Rubio confirmó que el gobierno de Estados Unidos mantendrá la ofensiva contra Venezuela, con la destrucción de barcos ligados con el narcotráfico.

Durante su posicionamiento tras la firma del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, el enviado de la administración de Donald Trump señaló que se trata de una medida en contra del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En su mensaje compartido con Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró el apoyo en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

“Jamás en la historia de nuestros países había habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos” Marco Rubio

Donald Trump mantendrá la guerra contra los narcoterroristas, asegura Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el gobierno de Donald Trump mantendrá la guerra contra los narcoterroristas.

Aseguró que hay un gran compromiso para desarticular a los grupos del narco para evitar que las drogas sigan ingresando a su país.

Asimismo, resaltó que la única forma de detener a los narcoterroristas es eliminándolos, por lo que seguirán atacando a los barcos de Venezuela que navegan con la intención de llevar drogas a Estados Unidos.

“Los detenemos cuando los eliminamos. Fueron designados por lo que son, organizaciones narcoterroristas…en lugar de interdecirla, bajo órdenes del presidente, la atacamos y esto va a suceder otra vez, a lo mejor está sucediendo ahora, no sé” Marco Rubio

Cabe señalar que el canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró la posición de México en dichos conflictos y resaltó que, constitucionalmente, se respeta la soberanía y la libre determinación de los países.

“El presidente de los Estados Unidos va a librar guerra contra las organizaciones narcoterroristas" Marco Rubio

Rubio reiteró la guerra de Estados Unidos y recordó que la embarcación proveniente de Venezuela que fue destruida operaba en aguas internacionales con dirección a Estados Unidos para “inundar a nuestro país con veneno”.

Marco Rubio: “Ya no nos vamos a quedar sentados” ante el tráfico de drogas en el Caribe

Marco Rubio recordó que los cárteles del narcotráfico han utilizado por años diferentes rutas en el Mar Caribe, pero desde el gobierno de Estados Unidos “ya no nos vamos a quedar sentados”.

“Ya no nos vamos a quedar sentados viendo como estas personas van por el Caribe como cruceros” Marco Rubio

Asimismo, resaltó que no fue el gobierno de Donald Trump quien relacionó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con el Cártel de los Soles, sino un gran jurado de Nueva York.

“Del Cártel de los Soles no soy yo quien lo digo, no es el gobierno de Estados Unidos, eso fue un gran jurado de Nueva York…que encausó a Nicolás Maduro…nosotros simplemente estamos actuando” Marco Rubio.

En este sentido, resaltó que el gobierno de Estados Unidos está actuando con base en estas determinaciones para evitar que las drogas entren a su país.

Además, reiteró que no van a continuar solo interceptando a las embarcaciones que trafican droga, sino que se busca eliminarlos para que no continúen usando el mar Caribe con impunidad porque “este presidente no lo va a permitir”.