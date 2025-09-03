El gobierno de Venezuela aseguró que el video que compartió el presidente Donald Trump, donde se observa la destrucción de un barco de drogas, fue creado con inteligencia artificial; los detalles.

Hoy martes 2 de septiembre, Donald Trump publicó en redes sociales un video del momento exacto en el que un presunto barco de drogas, proveniente de Venezuela, fue destruido por un misil cinético.

Donald Trump reportó que, derivado del ataque al barco de droga, murieron 11 personas; sin embargo, el gobierno de Venezuela rechazó esta información y afirmó que el video es inteligencia artificial.

Video del barco destruido por Estados Unidos (Captura de pantalla )

Venezuela desmiente ataque de Estados Unidos a barco de drogas; es inteligencia artificial, aseguran

Tras la publicación del presidente Donald Trump sobre el ataque de Estados Unidos a un barco de drogas, Freddy Ñañez, ministro de Comunicación de Venezuela, afirmó que se trata de un video de inteligencia artificial.

Freddy Ñañez, ministro de Venezuela, rechazó que Estados Unidos haya destruido un barco de drogas salido de Venezuela y aseguró que el video mostrado por Donald Trump fue creado con inteligencia artificial.

En el video se observa a un pequeño barco con varias personas a bordo navegando a velocidad y se muestra desde dos perspectivas, en una segunda toma se muestra como la nave es interceptada por un proyectil cinético.

A través de su canal de Telegram, Freddy Ñañez mostró una consulta que le hizo a Géminis sobre el video del barco de droga y la plataforma arrojó la siguiente información:

Según el video proporcionado, es muy probable que haya sido creado con inteligencia artificial (IA. Si bien no puedo confirmar definitivamente las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren generación de IA. -El video muestra un barco que es atacado y luego explota de una manera que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión. -El video contiene artefactos de movimiento y una falta de detalles realistas que a menudo se ven en videos generados con IA. El agua, en particular, se ve muy estilizada y poco natural. -El contenido del video parece ser una combinación de diferentes elementos, incluido el texto “SIN CLASIFICAR” y una marca de agua de una fuente desconocida. Estos elementos, combinados con la falta de detalle, son comunes en el contenido generado con IA. Freddy Ñañez a través de Telegram

Imagen compartida por ministro de Venezuela en Telegram (Cortesía)

Funcionario de Venezuela llama mentiroso a Marco Rubio por video de ataque a barco de drogas

Tras el anunció de Donald Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Marco Rubio, secretario de Estado, confirmó la maniobra militar de Estados Unidos y celebró la orden del presidente.

Ante esto, Freddy Ñañez, ministro de Comunicación, dijo que el secretario Marco Rubio era un mentiroso al mostrar un video de inteligencia artificial como “prueba” del ataque al supuesto barco de droga.