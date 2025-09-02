El presidente Donald Trump reveló el impactante video del momento exacto en el que el barco de drogas que salió desde Venezuela fue destruido e informó sobre la muerte de 11 “terroristas” durante el ataque.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump señaló hoy 2 de septiembre que se trataba de un barco del narcotráfico ya que transportaba una cantidad significativa de estupefacientes.

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump publicó el video del barco de drogas que ordenó destruir, presuntamente operado por una operación terrorista extranjera designada por Estados Unidos.

Estados Unidos destruyó barco de Venezuela por esta razón. (Eduardo Díaz )

Video del impactante ataque a barco de drogas que Trump ordenó destruir en Venezuela

Con una duración de 29 segundos, Donald Trump reveló el impactante video de como fue destruido el barco de drogas que salió desde Venezuela, nación bajo la presidencia de Nicolás Maduro.

En el video se observa a un pequeño barco con varias personas a bordo navegando a velocidad y se muestra desde dos perspectivas, en una segunda toma se muestra como la nave es interceptada por un proyectil cinético.

Donald Trump aseguró que fue él mismo quien ordenó el “ataque cinético contra narcoterroristas”, este es un bombardeo con un proyectil no explosivo, sino que la fuerza destructiva proviene de la energía cinética liberada.

El video muestra que el barco, presuntamente del narcotráfico, se incendió tras el ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos, cuyas tropas se han desplegado al Caribe para evitar el trasiego de drogas.

#URGENTE | Primeras imágenes de la embarcación venezolana cargada de droga al momento de su destrucción. pic.twitter.com/A5qa9NEwJO — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 2, 2025

Trump revela video de la destrucción de barco de drogas en Venezuela; confirma que hay 11 muertos

El presidente Donald Trump confirmó que el ataque al barco de drogas que salió de Venezuela resultó en la muerte de 11 personas a los que calificó de “terroristas” y celebró que ningún militar resultó herido.

Donald Trump destacó que el barco era del Tren de Aragua, una organización criminal que, según el presidente de Estados Unidos, opera bajo las órdenes de Nicolás Maduro y es responsable de:

Asesinatos en masa

Tráfico de drogas

Tráfico sexual

Actos de violencia

Terrorismo en Estados Unidos

Se espera que este ataque, que se dio en aguas internacionales, sirva como una advertencia ante cualquier persona u organización que intente llevar drogas a Estados Unidos.

“Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos