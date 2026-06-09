El presidente Donald Trump fue abucheado durante el tercer juego de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, disputado el domingo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Videos en redes sociales muestran el momento exacto en el que Donald Trump apareció en las pantallas del recinto y, tanto adentro como afuera del estadio, se escuchó una mezcla de silbidos y abucheos.

Donald Trump en la final de la NBA (Mark Schiefelbein / AP Photo/Mark Schiefelbein)

Abuchean a Trump durante final de la NBA en Nueva York y queda capturado en videos

Donald Trump acudió a la final de la NBA en Nueva York y durante la entonación del himno nacional, fue enfocado y proyectado en las pantallas.

Videos compartidos en redes sociales muestran que la reacción del público no fue la que él esperaba.

La presencia del mandatario en uno de los eventos deportivos más importantes del año generó reacciones encontradas entre los aficionados, la mayoría expresó su rechazo con gritos y abucheos.

Videos revelaron que esto no solo ocurrió dentro del Madison Square Garden, sino también fuera. Asistentes gritaban cada vez que el mandatario aparecía en las pantallas.

President Trump is in attendance for Game 3 in New York.



He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu — ESPN (@espn) June 9, 2026

Los videos fueron compartidos ampliamente en redes sociales, reavivando el debate sobre la figura del presidente Donald Trump y el nivel de polarización política que persiste en Estados Unidos.

La asistencia del presidente Donald Trump a la final de la NBA también atrajo una importante movilización de seguridad dentro y fuera del Madison Square Garden, para garantizar el el desarrollo del evento sin incidentes.

El Madison Square Garden, considerado uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo, ha sido escenario de diversos acontecimientos políticos debido a la diversidad ideológica de Nueva York.