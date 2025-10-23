El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desafía a Estados Unidos y presume que cuenta con un arsenal de misiles rusos para la defensa de su país.

En un mensaje transmitido a través de Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro, aseguró que tiene listos 5 mil misiles tipo Igla-S, de fabricación rusa, desplegados a lo largo de Venezuela.

Esto ante la escalada en las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump incrementará la presencia de elementos en el mar Caribe.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela cuenta con 5 mil misiles portátiles Igla-S de fabricación rusa, los cuales se encuentran desplegados en puntos estratégicos como parte del sistema de defensa antiaérea nacional.

Según el mandatario, estos misiles están distribuidos “en la última montaña, el último pueblo y la última ciudad del territorio”, con el propósito de “garantizar la paz” ante el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

Los Igla-S, similares a los Stinger de origen estadounidenses, son misiles de corto alcance y baja altitud capaces de derribar helicópteros, drones y aviones que vuelen a poca altura.

Los misiles tienen un alcance de hasta 6 mil metros y pueden alcanzar blancos a una altitud máxima de 3 mil 500 metros, según Rosoboronexport, la empresa rusa encargada de su exportación.

Estos misiles complementan los sistemas S-300, Pechora y Buk, también de origen ruso, y los cuales conforman el arsenal antiaéreo venezolano.

Nicolás Maduro señala que estas acciones buscan presionar su salida del poder y respondió reforzando el plan de defensa “Operación Independencia 200”, que, según dijo, ya cubre todas las Zonas de Defensa Integral del país.

El anuncio ocurre mientras el entonces presidente estadounidense Donald Trump advertía que podría autorizar ataques contra los cárteles en tierra, aumentando así el clima de confrontación y militarización en la región caribeña y sudamericana.