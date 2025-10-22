La noche del martes 21 de octubre de 2025, en su lucha contra el narcotráfico y bajo la dirección de Donald Trump, Estados Unidos atacó un barco que navegaba en aguas internacionales del Pacífico.

“El Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental”

El barco operado por una “Organización Terrorista Designada” transportaba narcóticos y transitaba por una ruta conocida de contrabando ilícito.

Tal acción forma parte de operativos militares estadounidenses que buscan contener el contrabando ilícito en las aguas del hemisferio occidental.

Se trata del octavo ataque contra embarcaciones desde el 2 de septiembre de 2025, tras siete operaciones previas del Comando Sur.

A diferencia de este nuevo ataque, donde no hubo sobrevivientes, en el sexto ataque, autoridades informaron la presencia de tripulantes que resultaron ilesos y cuya identidad se mantiene bajo reserva oficial.

De acuerdo con declaraciones emitidas al interior de la Casa Blanca, el Departamento de Defensa de EU y la CIA continuarán evaluando medidas para interceptar el tráfico de drogas en la región.

Secretario de Defensa de los Estados Unidos manda mensajes a narcotraficantes: “No habrá refugio ni perdón, solo justicia”

Mediante la red social X, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, de 45 años de edad, confirmó el nuevo ataque en el Pacífico.

Justificó el operativo argumentando que estaba comprobado que el buque transportaba narcóticos, además de que transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico.

De este operativo resultaron dos muertos , número de personas que se encontraban a bordo al momento del ataque.

“Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”

Dejando entre ver que continuarán la lucha contra el narcotráfico, Pete Hegseth manda un contundente mensaje a quie

nes llevar veneno a las costas.

“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”