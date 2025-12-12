El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el secuestro y robo de un buque petrolero por fuerzas militares de Estados Unidos.

Esto luego de que el jueves 10 de diciembre Estados Unidos reveló la toma de un buque petrolero venezolano en aguas del Caribe, bajo el argumento de que este suministraba petróleo a grupos criminales.

Nicolás Maduro denuncia secuestro y robo de buque petrolero por Estados Unidos (Captura)

Nicolás Maduro llama “piratería criminal” al secuestro y robo de buque petrolero por Estados Unidos

Tras el secuestro y robo de buque petrolero por Estados Unidos, Nicolás Maduro aseguró que estos hechos marcaban un nuevo comienzo de “piratería criminal en el Caribe“.

El presidente de Venezuela manifestó que estos hechos desenmascaran las verdaderas intenciones de Estados Unidos, pues aseguró que su objetivo real sería el petróleo de su país y no el supuesto combate al narcotráfico.

Nicolás Maduro acusó de un acto “criminal e ilegal” la toma del buque venezolano, el cual dijo solo es una “nave mercantil, comercial y civil” de su nación.

En este sentido, Maduro manifestó que la toma del buque no se llevó a cabo frente a Venezuela, sino que este se encontraba a punto de ingresar al Atlántico.

Nicolás Maduro denuncia secuestro y robo de buque petrolero por Estados Unidos (Captura)

De acuerdo con el presidente de Venezuela, el buque transportaba un millón 900 mil barriles de petróleo, los cuales dijo “ya habían sido pagados” por compradores.

Según indicó, hasta el momento la tripulación de dicho buque está “desaparecida y secuestrada”, pues no se cuenta con información sobre su paradero.

Maduro denunció que los barriles de petróleo habrían sido tomados por los militares de Estados Unidos, por lo que llamó a la comunidad internacional para que condene estos actos de piratería contra Venezuela.