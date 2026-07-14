Previo al partido de semifinal Francia vs España del Mundial 2026, se ofrecerá un minuto de silencio en honor a las víctimas del atentado de Niza, reveló el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Antes del Francia-España, se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado de Niza, diez años después del 14 de julio de 2016″ Emmanuel Macron. Presidente de Francia

Así lo informó por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que destacó que el acto se ofrecerá en conmemoración del décimo aniversario del ataque.

Por el minuto de silencio que habrá antes del silbato inicial del Francia vs España, Emmanuel Macron extendió una agradecimiento a la FIFA por acceder a que se realice el acto.

Rendirán homenaje a víctimas del atentado de Niza durante el Francia vs España

El martes 14 de julio se cumplen 10 años del atentado en Niza, Francia, en el que miembros del Estado Islámico mataron a 86 personas y dejaron a otras 400 heridas.

Ante ello, el presidente galo, Emmanuel Macron, informó que durante el partido Francia vs España del Mundial 2026, se ofrecerá un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

En su publicación, Macron destacó que el acto que se llevará a cabo antes del silbatazo inicial del partido de semifinales, se dará en homenaje a las personas que murieron.

Macron anuncia un minuto de silencio en el Francia vs España, por los 10 años del atentado de Niza (@EmmanuelMacron/X)

Cabe destacar que el minuto de silencio fue solicitado por el alcalde de la ciudad de Niza, Éric Ciotti, quien turnó una cata a la FIFA y a la federación francesa de futbol.

En su misiva, el alcalde destacó que el acto también busca poner ante los ojos del mundo “la solidaridad de la gran familia del fútbol con las víctimas del terrorismo y sus seres queridos".

Emmanuel Macron agradece a la FIFA por acceder al minuto de silencio

Al dar a conocer que antes del España vs Francia se ofrecerá un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Niza de 2016, Emmanuel Macron agradeció a la FIFA.

En el mensaje que compartió en X, el presidente francés extendió un agradecimiento especial al presidente del organismo internacional de futbol, Gianni Infanino.

Lo anterior debido a que reconoció que respondió de manera positiva a la solicitud que presentó el alcalde de Niza y el resto de franceses que participaron en la solicitud.