El exprimer ministro de España, Mariano Rajoy, fue acusado de racismo luego de publicar una columna de opinión en la que cuestionó el origen de los futbolistas de la Selección de Francia, rival de España en las semifinales del Mundial 2026, programadas para el próximo 14 de julio.

El texto que desató la controversia fue publicado el viernes 10 de julio en el periódico digital El Debate.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la diversidad de la selección francesa y generaron críticas tanto en redes sociales como en el ámbito político.

Mariano Rajoy (AP)

A raíz de la polémica, Mariano Rajoy incluso fue comparado con la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien días antes realizó comentarios considerados racistas contra el delantero francés Kylian Mbappé.

¿Qué dijo Mariano Rajoy a la Selección de Francia para ser acusado de racismo?

En su columna, Mariano Rajoy afirmó que la Selección de Francia “no tiene ningún jugador francés”, en referencia al origen étnico de los futbolistas, una declaración que reavivó la polémica sobre la identidad de los integrantes del combinado nacional.

“Vale la pena recordar que Francia ha sido bicampeona mundial y finalista en el último Mundial (...) Han ganado todos los partidos que han disputado en este Mundial y actualmente ocupan el primer puesto en el ranking de la FIFA. Además, cuentan con una plantilla de primer nivel. Dicho esto, no tienen ningún jugador francés. Y están jugando muy bien. Serán un rival formidable” Mariano Rajoy

Aunque el exmandatario reconoció el nivel futbolístico del conjunto francés, sus comentarios fueron interpretados por diversos sectores como un cuestionamiento a la nacionalidad de los jugadores por su origen étnico o familiar.

Francia en el Mundial 2026 (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Embajada de Francia en España responde a Mariano Rajoy

La Embajada de Francia en España respondió a las declaraciones de Mariano Rajoy mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Sin entrar en una confrontación directa, la representación diplomática recordó que todos los integrantes de la selección son ciudadanos franceses.

Además, precisó que los futbolistas Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba, quienes nacieron fuera del territorio francés, también cuentan con la nacionalidad francesa.

En ese sentido, subrayó que los 26 convocados para disputar el Mundial 2026 representan oficialmente a Francia .

Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos:

Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también. @francediplo @equipedefrance @kareen_rispal — La France en Espagne 🇫🇷🇪🇸 (@france_espagne) July 12, 2026

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, evitó alimentar la controversia y se limitó a publicar el mensaje: “Que gane el mejor”, de cara al enfrentamiento entre España y Francia en las semifinales de la Copa del Mundo.