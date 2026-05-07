A través de su perfil en Truth Social, el presidente Donald Trump habló de su homólogo Lula da Silva tras la reunión que sostuvieron este jueves desde Washington:

“Hablamos de muchos temas, entre ellos el comercio y, concretamente, los aranceles. La reunión transcurrió muy bien” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El republicano también se refirió a Lula da Silva como un hombre “muy dinámico”, por lo que se mostró satisfecho tras la reunión que comenzó con un almuerzo en la Casa Blanca.

Entre otros temas del encuentro, también se habló del combate al crimen organizado y la cooperación en materia de minerales críticos.

Reunión con Trump fortaleció lazos entre Brasil y Estados Unidos, asegura da Silva

Lula da Silva habló en una rueda de prensa desde la embajada brasileña en Washington y, al igual que Trump, expresó conformidad tras el encuentro.

En sus palabras, la relación entre Brasil y Estados Unidos dio un paso importante hacia la democracia lo cual, asegura, debe ser un ejemplo para el resto del mundo.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. (AP/Andre Penner / AP)

De acuerdo con da Silva, la junta siguió un tono de cordialidad en todo momento. Revelando, incluso, que bromeó con el presidente Trump en torno a las visas de los seleccionados brasileños para el Mundial 2026.

Del mismo modo, contó, le aconsejó llevar una actitud relajada y sonriente ante la prensa.

El itinerario de la reunión marcaba que tanto Trump como da Silva declararan ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Sin embargo, el encuentro se extendió más de lo previsto, teniendo una duración final de casi tres horas.

Motivo por el que el presidente brasileño compareció solo y el estadounidense se pronunció al respecto de la reunión en rede sociales.