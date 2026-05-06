El presidente Donald Trump se reunirá este jueves 7 de mayo con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca, a fin de terminar con las tensiones diplomáticas.

La reunión de Trump y Lula da Silva se da luego de ambos mandatarios pospusieran un primer encuentro a inicios de año; se tiene previsto que el diálogo se realice en Washington.

Donald Trump se reúne con Lula da Silva este jueves en la Casa Blanca

Luego de varios desencuentros entre Estados Unidos y Brasil, Trump y Lula da Silva se reunirán este jueves en la Casa Blanca. El encuentro busca abrir una nueva etapa de diálogo y cooperación.

De acuerdo con la información, entre los temas centrales de la agenda destacan:

Comercio bilateral

Seguridad regional

Cooperación en sectores estratégicos

Trump y Lula da Silva se reunirán este jueves en la Casa Blanca (Michelle Rojas)

Autoridades brasileñas han señalado que existe disposición para avanzar en acuerdos concretos, mientras que Estados Unidos considera la reunión como una oportunidad para redefinir su relación con América Latina.

Estados Unidos ha mostrado especial interés en los recursos de Brasil, fundamentales para industrias tecnológicas y energéticas, pero Lula da Silva ha reiterado su intención de mantener control soberano de estos recursos.

Cabe mencionar que Trump y Lula da Silva mantienen diferencias en asuntos globales como el cambio climático, el multilateralismo y conflictos internacionales, lo que añade complejidad al diálogo.