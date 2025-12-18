El presidente Donald Trump desafió al Congreso de Estados Unidos al asegurar que no necesita su autorización para ejecutar los próximos ataques en Venezuela y atacar al narcotráfico.

De acuerdo con la información, el presidente de Estados Unidos está obligado a consultar al Congreso sobre todos los posibles casos de guerra antes de implicar a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, aseguró que no tendría problema con mencionar sus estrategias contra el narcotráfico pese a que no necesita su permiso y esperaría que sus miembros no las filtraran.

“No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Esta declaración se da en un contexto lleno de tensión entre Nicolás Maduro y Donald Trump, quien aseguró que pronto Estados Unidos iba a realizar ataques terrestres en Venezuela.