Luigi Mangione se declaró inocente del asesinato de Brian Thompson, en la Corte de Manhattan, Estados Unidos, hoy 23 de diciembre, a 19 días de que disparó en contra del CEO de United Healthcare.

Luigi Mangione de 26 años de edad y señaladó por asesinar a Brian Thompson, Director Ejecutivo de United Healthcare, acudió a su primera audiencia en el tribunal estatal de Nueva York , este lunes.

El hombre acusado de asesinato y terrorismo a nivel estatal, y de cargos como homicidio con arma de fuego, acoso y uso de arma de fuego con silenciador a nivel federal, se declaró inocente de los señalamientos estatales.

Cabe destacar que fue el pasado 4 de diciembre que Luigi Mangione disparó en contra de Brian Thompson cuando el ejecutivo se dirigía a una conferencia de inversores en el centro de Manhattan, Nueva York.

Luigi Mangione se declara no culpable de cargos estatales por asesinato de Brian Thompson

La agencia AFP relató que en la audiencia de hoy 23 de diciembre, Luigi Mangione acudió esposado y escoltado por varios policías y que se declaró “no culpable” de los cargos estatales en su contra.

La audiencia se llevó a cabo en el tribunal penal de Manhattan, presidida por el juez Gregory Carro, y en ella se señaló que el hombre de 26 años de edad es acusado por 11 cargos .

Durante la audiencia de Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson, los fiscales aseguraron que el preso cometió un asesinato “planificado y dirigido” con el propósito de generar “conmoción, atención e intimidación” .

Además, expusieron que “en términos simples, fue un asesinato destinado a infundir terror”, por lo que es señalado de terrorismo.

Video del asesinato de Brian Thompson (AP)

Luigi Mangione se declara inocente del asesinato de Brian Thompson: Podría recibir cadena perpetua o pena de muerte

Cabe destacar que los cargos estatales contra Luigi Mangione también incluyen asesinato en primer y segundo grado, posesión criminal de armas y falsificación de documentos.

Igualmente, se acusó que si es declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos estatales, mientras que los federales le supondrían una pena de muerte.

Se adelantó que los dos casos en contra de Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson procederán en paralelo, y que serían los cargos estatales vayan a juicio primero.