Una carta habría revelado los motivos por los que Luigi Mangione, de 26 años de edad, decidió asesinar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

El joven fue detenido la mañana del 9 de diciembre en un McDonalds de Altoona, Pensilvania, donde un empleado lo reconoció rápidamente por sus facciones.

Al momento de su arresto, Luigi Mangione, llevaba identificaciones falsas con las cuales se registró en un hotel de Nueva York, así como un manifiesto en donde justifica el asesinato.

Manifiesto de Luigi Mangione: “Estos parásitos se lo merecían”

El manifiesto de Luigi Mangione, según revelaron fuentes del Post, arremete contra las grandes ganancias del sector salud a costa del bienestar de miles de personas.

Según CNN, el presunto asesino de Brian Thompson portaba una carta con la leyenda: “Estos parásitos se lo merecían”, añadiendo que la ejecución debía hacerse.

“Pido disculpas por cualquier conflicto y trauma, pero había que hacerlo”. En los párrafos posteriores, condena al sistema de salud por ser costoso e ineficiente.

“¿Por qué tenemos el sistema de atención médica más costoso del mundo, pero estamos en el lugar número 42 a nivel mundia l sobre esperanza de vida?”, se lee en el manifiesto.

En la carta también salió a relucir UnitedHealthcare, al que calificó como una de las mayores empresas por capitalización bursátil de Estados Unidos, aunque según CNN, no se aludía directamente a Brian Thompson.

El manifiesto indica que Luigi Mangione actuó sin ayuda, aparentemente, motivado por su animadversión hacia las empresas americanas .

Luigi Mangione (AP)

Luigi Mangione odiaba al sector salud por el maltrato a un familiar, dice The New York Post

En torno a las motivaciones de Luigi Mangione para ejecutar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se presume que fue a raíz del maltrato a un familiar por parte del sector salud.

De acuerdo con The New York Post, puede que su odio se haya originado a partir de la perdida de su abuela en 2013 y de su abuelo en 2017.

Su perfil de LinkedIn revelaría que trabajó en un centro de asistencia para personas mayores durante unos meses en 2014, cuando aún estaba en el instituto Ivy.