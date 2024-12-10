Luigi Mangione fue defendido por sus nuevos fans en internet tras ser acusado de ser el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare.

Fue el pasado 4 de diciembre que el CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado a balazos en el centro de Nueva York.

Tras su asesinato, una empleada de McDonald’s en Altoona dijo haber reconocido a Luigi Mangione, de 26 años, como el presunto asesino.

Luigi Mangione fue detenido en Pensilvania por el delito de posesión de armas de fuego y ayer lunes 9 de diciembre, en Nueva York, fue culpado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

La Policía publica una foto de Luigi Mangione en una celda de detención después de ser arrestado



🔗 Mira más: https://t.co/dTmMStS6aE pic.twitter.com/e2r1bVyjlO — CNN en Español (@CNNEE) December 10, 2024

Luigi Mangione gana fans y lo defienden por asesinato del CEO de UnitedHealthcare

El caso de Luigi Mangione causó revuelo al punto de que ganó sus propios fans, quienes lo defienden tras haber sido acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare.

Sus fans han externado su apoyo a Luigi Mangione y a través de campañas en plataformas como GoFundMe, han intentado recaudar dinero para su defensa.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, la descripción de las campañas de donaciones rezaban el siguiente texto:

“Recaudación de fondos legales para el sospechoso acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthCare. Se trata de un asunto con una gran carga emocional y política. Todo el mundo merece un juicio justo y una representación legal competente”.

Los fans de Luigi Mangione le reconocen también que él se ha arriesgado para enfrentarse a las grandes corporaciones que “destruyen vidas estadounidenses”.

Recaudación de fondos para Luigi Mangione

Aunque los fans de Luigi Mangione han abierto campañas de donaciones en GoFundMe, la plataforma ha eliminado rápidamente las convocatorias.

Ello debido a que la página no permite recaudar dinero en beneficio de personas acusadas de delitos como robo, lavado de dinero, delitos sexuales o asesinato.

Sin embargo, los fans de Luigi Mangione también recurrieron a campañas en GiveSendGo, en donde hasta el momento se han recaudado cerca de 8 mil dólares para la defensa del acusado.

Los fans de Luigi Mangione han aclarado que si las donaciones exceden lo requerido para la defensa legal del acusado, el dinero se destinará a alguna organización benéfica o para el apoyo de otros presos políticos en Estados Unidos.