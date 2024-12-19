Un tribunal de Nueva York imputó formalmente a Luigi Mangione por actos de acoso y el asesinato Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, una empresa multinacional de Estados Unidos especializada en seguros de salud.

El 4 de diciembre Brian Thompson fue asesinado a balazos frente al Hilton Hotel en Midtown Manhattan, lugar en el que se encontraba para una conferencia de inversores. Posteriormente, el 9 de diciembre, Luigi Mangione, de 26 años de edad, fue detenido en un McDonald’s local después de que un empleado dio aviso a las autoridades de su presencia.

Cuando fue arrestado por las autoridades, Luigi Mangione portaba un arma sin registro, posiblemente hecha con una impresora 3D, un silenciador y una identificación falsa, así como un manifiesto con sus motivaciones para llevar a cabo el asesinato de Brian Thompson.

Luigi Mangione (AP)

Luigi Mangione: Tribunal de Nueva York le imputa cargos por acoso y asesinato de Brian Thompson

Luigi Mangione fue trasladado a Nueva York para ser imputado formalmente por 4 cargos federales, entre ellos, el acoso y asesinato de Brian Thompson con un arma de fuego, así como uso de un arma equipada con un silenciador.

En la denuncia en contra de Mangione se hace un recuento de sus movimiento el 4 de diciembre, cuando usó una licencia de conducir falsa de Nueva Jersey con el nombre “Mark Rosario” para alojarse en Upper West Side, donde brevemente se quitó una máscara que portaba.

Luego, el 4 de diciembre, salió del albergue y se dirigió en una bicicleta eléctrica hacia cafetería en la que compró algunos artículos; espero cerca de una hora en el lugar, y después le disparó a Brian Thompson frente al Hilton Hotel en Midtown Manhattan.

En ese sentido, las autoridades informaron que detuvieron a Luigi Mangione en posesión de:

“Una pistola de 9 mm cargada y un silenciador que coincidía con el arma utilizada para matar a la víctima, ropa que coincidía con la que vestía el tirador en los videos de la cámara de seguridad, una libreta, varios miles de dólares en efectivo y un sobre asociado con un banco asegurado por la FDIC, y una carta dirigida “a los federales” Departamento de Policía de Nueva York

Luigi Mangione (JEFF SWENSEN / Getty Images via AFP)

Luigi Mangione es acusado de terrorismo por el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione fue acusado formalmente por 4 cargos federales, entre los cuales la fiscal de Nueva York, Letitia James, sumó el cargo de terrorismo estatal debido a la planificación del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.

“La decisión del gobierno federal de añadir más cargos a un caso de asesinato en primer grado y terrorismo estatal que ya tiene muchos cargos es sumamente inusual y plantea serias preocupaciones constitucionales y legales de doble enjuiciamiento. Estamos listos para luchar contra estos cargos en cualquier tribunal en el que se presenten” Fiscal de Nueva York

En ese contexto, cabe añadir el manifiesto de Luigi Mangione al que tuvo acceso The New York Times, en el cual reveló sus motivaciones para cometer el asesinato de Brian Thompson; en el documento también dijo haber trabajado solo.

“A los federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación prolongada, dejo en claro que no estaba trabajando con nadie. Esto fue bastante trivial: algo de ingeniería social elemental, CAD básico, mucha paciencia. El cuaderno espiral, si está presente, tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes que iluminan la esencia del asunto. Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información allí” Luigi Mangione

Mangione reveló que buscó realizar sus acciones porque empresas como UnitedHealthcare aprovechan los vacíos en el sistema de salud de Estados Unidos: