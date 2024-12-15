Mucho se ha hablado acerca de Luigi Mangione de 26 años de edad, quien fuera el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare; incluyendo la chaqueta de la soledad que usó.

Y es que tras darse a conocer que Luigi Mangione fue quien aparentemente mató al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se han sacado teorías, historias y demás sobre él.

Ahora en redes sociales asegura que la chaqueta de la soledad que usó Luigi Mangione, tiene un significado.

¿Qué es la chaqueta de la soledad que usó Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare?

Tal y como se ha revelado, se ha ido sacando cada vez más información con respecto a Luigi Mangione, quien fuera el supuesto asesino del CEO de UnitedHealthcare.

En esta ocasión, se ha revelado que la chaqueta de la soledad que usó cuando fue captado por las cámaras de seguridad cuando fue aprehendido, tiene un significado.

Pero ¿qué es una chaqueta de la soledad? Esta prenda se refiere a la “lonely jacket” que formó parte del uniforme militar de Estados Unidos de los años 60.

Originalmente era de lona es impermeable con dos pares de bolsas para que fuera más funcional; también es llamada M65 por el año en que se creó.

Estas chamarras fueron usadas durante la guerra contra Vietnam en donde muchos soldados estadounidenses perdieron la vida.

Y quienes regresaron de la guerra usaban estas chaquetas de la soledad como la de Luigi Mangione, por costumbre o por traumas provocados por el conflicto bélico; también como protesta.

Pronto estas chamarras comenzaron a estar desgastadas de tanto uso aunque, nuevamente gracias a la película Taxi Driver de 1976, reintrodujo las chaquetas de la soledad.

Pues el protagonista era un veterano de la guerra cuyo atuendo consistía principalmente en esta chaqueta de la soledad como la que se le vio a Luigi Mangione.

Posteriormente, la chamarra comenzó a ser parte de personajes en películas con ciertas características: huraños, abandonados por su salud mental, traumas físicos o mentales, etcétera.

En series y videojuegos también comenzaron a aparecer la M65 que comenzó a ser una referencia a la soledad, aislamiento y demás.

Pues ya que estamos en el tema del tal Luigi Mangione…

Creerás que la chamarra que usó para el atentado no es una selección al azar?



Hablemos de:

“La chamarra de la Soledad”



Y aquí te lo vamos a explicar ☝🏻👓 pic.twitter.com/vpIwZqC5OO — Manumanito (@manumanito) December 10, 2024

¿Qué significado tiene la chaqueta de la soledad que usó Luigi Mangione, supuesto asesino del CEO de UnitedHealthcare?

Como ya se dijo, a lo largo de los años y gracias a las referencias históricas, en películas, series o videojuegos la chaqueta ha sido apodada como “de la soledad”.

En ese sentido, el supuesto asesino del CEO de UnitedHealthcare, Luigi Mangione fue visto con esta chaqueta de la soledad pero ¿tiene algún significado?

Y es que en este caso, mientras más se busca más se encuentra información con respecto a Luigi Mangione, pues aparentemente todo lo que hizo estuvo planeado.

Además no conforme con eso, Luigi Mangione fue dejando pistas como una especie de burla; incluyendo en ese sentido la tan mencionada chaqueta de la soledad.

Pues cabe recordar que de acuerdo con la información, Luigi Mangione tiene un IQ elevado por lo que todo lo que hizo no era al azar, aparentemente.

En ese sentido, la chaqueta de la soledad que utilizó Luigi Mangione habría sido una burla al sistema capitalista que abandona a quien sufre de problemas mentales y traumas, creando una burla y al mismo tiempo, un icono.

De hecho ya se han venido más de 700 chamarras de la soledad en Levi’s y Macy’s 24 horas después de la detención de Luigi Mangione, con un ratio de 4 mil búsquedas de la prenda por día.

Con el arresto de Luigi Mangione, la chamarra de la soledad que llevaba puesta cuando fue captado por cámaras, se ha convertido en una expresión política tras haber asesino aparentemente al CEO de UnitedHealthcare.