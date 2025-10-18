El presunto asesino de Brian Thompson, Luigi Mangione, sería víctima de una campaña de desprestigio de parte de Donald Trump, para motivar su ejecución y la agenda presidencial.

Luigi Mangione está acusado del asesinato del director ejecutivo de la aseguradora más grande de Estados Unidos, UnitedHealthcare, en diciembre de 2024.

Sin embargo, derivado de dicho asesinato, a Luigi Mangione lo vincularon con otros cinco cargos, entre ellos, acoso, uso de armas de fuego y terrorismo.

Luigi Mangione acusa campaña de prestigio en su contra motivada por Donald Trump

La defensa de Luigi Mangione presentó este jueves 17 de octubre ante un tribunal federal de Nueva York una solicitud para desestimar la acusación de terrorismo y la solicitud de ejecución.

Acorde con lo señalado por sus abogados, Luigi Mangione acusa a Donald Trump de intervenir de manera repetida en el caso, con comentarios públicos que lo vinculan con Antifa.

Por lo que afirman, Luigi Mangione es víctima de una campaña de desprestigio de parte de Donald Trump para fomentar su agenda política, como cita en dos momentos concretos.

Un comentario de Donald Trump hecho en su cuenta de Truth Social en el que pide contrarrestar el “terrorismo interno” como se vio en el asesinato de un alto ejecutivo del sector salud.

Así como una entrevista de Fox News en la que Donald Trump afirmó que Luigi Mangione disparó a alguien por la espalda, lo cual fue reposteado por La Casa Blanca y eliminado poco después.

Luigi Mangione afirma que Donald Trump realiza una campaña de desprestigio en su contra (Redes sociales)

Asimismo, los abogados mencionan otros comentarios del Departamento de Justicia que viola la regla penal, por lo que piden se desestime la pena de muerte para Luigi Mangione.