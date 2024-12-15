Luigi Mangione, conocido hoy día por ser el asesino del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, pertenece a una de las familias más adineradas de Baltimore, en Estados Unidos.

Y es que de acuerdo con los primeros reportes, el joven de 26 años de edad, vinculado a un importante crimen, es parte de una familia altamente relacionada a la política y a la beneficencia.

No obstante, su pasado revela que esto no siempre fue así, pues Los Mangione son una familia de migrantes italianos que lograron construir un imperio tras la Segunda Guerra Mundial.

El origen de la adinerada familia Mangione en Baltimore

Todo comenzó con Nicholas Mangione, hijo de padres italianos, nació en 1925. A la edad de 11 años se vio obligado a trabajar para poder sobrevivir, pues su padre murió a causa de una neumonía.

Varios años más tarde y con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Nick, como era conocido, decidió enlistarse a la Marina, siendo enviado a combatir en la zona del Pacífico.

Este logró sobrevivir a los años de guerra, regresando a Estados Unidos tras el final del conflicto bélico.

No obstante, al carecer de algún oficio en específico, decidió ingresar al campo de la construcción, colocando ladrillos que en la década de los años 40’s y 50’s logró un gran auge.

Gracias a su capacidad de aprendizaje, Nicholas Mangione decidió emprender su propia compañía contratista, lo que le dio acceso a una mejor estabilidad económica.

Fue así que en la década de los año 70’s se mudó junto a su esposa Mary, también de padres italianos, a la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, en donde lograron asentarse.

Esto le permitió una mayor expansión a su empresa, dándole la capacidad de incluso invertir en otros negocios.

Y es que al tener una gran capacidad económica, Nicholas Mangione comenzó asistir a clubes sociales, aunque a la postre esto significó una decisión clave para su vida.

Esto debido a que, argumentando supuestos actos de xenofobia en su contra, Nick decidió comprar su propio Club, con la intención de que así nadie podría discriminarlo.

Fue así que tras solicitar un préstamo bancario, sumado a más de 700 mil dólares que tenía de ahorros, adquirió en 1978 el Turf Valley Country Club.

Al ver su rápido crecimiento y expansión, y debido a su origen italiano, locales comenzaron a señalar supuestos vínculos de Los Mangione con la mafia italiana.

Sin embargo, Nicholas Mangione siempre se mostró reacio a estas afirmaciones, señalando en todo momento que pertenecía a una familia trabajadora, enfatizando a “Los Mangione de Baltimore”.

Adicional, Nick fue conocido en su comunidad por participar siempre en eventos de caridad, lo que le significó el cariño y reconocimiento, incluso, de los alcaldes de la ciudad.

Nicholas Mangione murió en el año 2008, dejando un legado de 10 hijos y 35 nietos, así como sus aportaciones a instituciones como Universidad Loyola de Maryland y el Greater Baltimore Medical Center.

Luigi Mangione y su devastadora decisión para la familia Mangione

En este contexto y gracias a la reputación que construyó Nicholas Mangione en Baltimore, uno de los integrantes de la familia se dijo devastado de la decisión que tomó Luigi Mangione.

Se trata de Nino Mangione, actual legislador en el estado de Maryland, quien a través de un comunicado pidió disculpas públicas en nombre de la familia Mangione.

Aseveró que todos los integrantes estaban devastados y consternados por la noticia, aunque señaló que solo tenían la información que habían dado a conocer los medios de comunicación.

Nino Mangione pidió oraciones para Brian Thompson, además de que instó a sus seguidores elevar sus oraciones por todos los implicados.