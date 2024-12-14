En un intento por evadir su sentencia, el joven Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare, contrató a una destacada experta para que lo defienda de los delitos que se le atribuyen.
Este caso que ya le ha dado la vuelta al mundo, no será nada fácil para la defensa de Luigi Mangione debido a que se le ha señalado por el asesinato de Brian Thompson y por la posesión ilegal de armas de fuego.
Además del arma, a Luigi Mangione también se le hallaron “varias identificaciones falsas” y un manifiesto escrito a mano que arremetía contra el sistema de salud de Estados Unidos.
Una veterana exfiscal estará a cargo de la defensa de Luigi Mangione por el asesinato de CEO de UnitedHealthcare
De cara al proceso contra Luigi Mangione por el asesinato de CEO de UnitedHealthcare, se informó que el joven de 26 años será defendido por una experta exfiscal originaría de Nueva York.
Se trata de la destacada Karen Friedman Agnifilo que, antes de integrase al servicio privado, fue por siete años una adjunta de alto nivel en la fiscalía del distrito de Manhattan.
La noticia de su contratación fue confirmada por el bufete de abogados Agnifilo Intrater LLC, pero a pesar de la relevancia del caso, la abogada informó que por el momento no hará declaraciones.
Además de ser exfiscal, Karen Friedman Agnifilo es una comentarista legal en la CNN y tiene un gran alcance entre las masas, ello gracias a su podcast en el que aborda temas jurídicos.
Su esposo y socio en el bufete, Mark Agnifilo, lleva un importante caso al representar a Sean “Diddy” Combs en el caso de tráfico sexual del músico en Manhattan.
Luigi Mangione busca evadir sentencia por asesinato de CEO de UnitedHealthcare
Luigi Mangione, quien fue arrestado el pasado lunes tras ser visto en un McDonald’s de Pensilvania, busca evadir su sentencia por el asesinato de CEO de UnitedHealthcare.
Desde hace casi una semana, el joven permanece en la prisión de máxima seguridad de la Institución Correccional Estatal (SCI), con la posibilidad de ser extraditado a Nueva York.
Se sabe que las autoridades pretender presentar cargos por asesinato premeditado en primer grado (ahora acusado de segundo grado) tras la ejecución de Brian Thompson.
Esto último ha generado sorpresa debido a que, comúnmente, se atribuye ese delito a quienes asesinen a policías, bebés, o maten en serie, no aplicando a empresarios como es el caso de Mangione.