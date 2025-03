El empresario Ricardo Salinas Pliego contó cómo fue su negocio con Raúl Salinas de Gortari para poder realizar la compra de TV Azteca en 1993.

Un usuario en la red social X compartió un fragmento de una entrevista en la que Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en donde confiesa que le dio un préstamo a Ricardo Salinas Pliego por casi 30 millones de dólares para que pudiera comprar TV Azteca.

Raúl Salinas de Gortari aseguró que no le ayudó a Salinas Pliego a que ganara la licitación, sino que el empresario la ganó por su cuenta y, posteriormente, él accedió a aportarle recursos .

Dicho préstamo formó parte de una deuda convertible utilizada para completar el financiamiento necesario para la compra de la televisora.

Ricardo Salinas Pliego confirma que Raúl Salinas de Gortari le prestó 29.7 mdd; asegura que ya se los pagó

Respecto a cuestionamientos sobre el fragmento de entrevista, Ricardo Salinas Pliego confirmó que sí recibió un préstamo de Raúl Salinas de Gortari en el marco de la compra de TV Azteca, en 1993.

El presidente de Grupo Salinas detalló que el préstamo del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari fue por un monto de 29.7 millones de dólares, que al tipo de cambio aproximado de 1993 sería alrededor de 92.07 millones de pesos mexicanos.

Sin embargo, según Salinas Pliego, ya devolvió en su totalidad el préstamo a Raúl Salinas.

“Sí, Raúl Salinas me prestó 29.7 millones de los 645 millones que me costó Azteca… y ya se los pagué , ustedes preocúpense por los $3,000 pesos que le deben a Elektra y no han pagado", comentó el empresario en torno al asunto.

Ricardo Salinas Pliego responde a críticas por préstamo de Raúl Salinas de Gortari para compra de TV Azteca

Siguiendo en la polémica por las críticas, Ricardo Salinas Pliego cuestionó de forma irónica si familiares de un presidente no pueden hacer “aportaciones” a un “movimiento” a manera de crédito.

“¿O ahora me van a salir con que los familiares de un presidente no pueden hacer aportaciones a un movimiento a manera de crédito?“, agregó el empresario en su respuesta.

Ricardo Salinas Pliego compró TV Azteca en 1993 durante el proceso de privatización de medios en México y su costo de adquisición fue de aproximadamente 645 millones de dólares.

La compra se realizó a través de la empresa Grupo Elektra, y Salinas Pliego obtuvo financiamiento parcial, incluyendo el préstamo de 29.7 millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari.