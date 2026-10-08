Este fue el último mensaje de Maricarmen Abascal, previo a morir en una camilla del hospital sin lograr regresar a su casa.

“Les pido a todos valor, luchad, defender lo que es vuestro y por favor, tened cuidado”. Maricarmen Abascal

El mensaje fue compartido desde la cama del hospital Gregorio Marañón, en donde murió Maricarmen Abascal a la edad de 87 años, dos semanas después de que fuera desalojada.

Tal como dio a conocer el Sindicato de Inquilinas, Maricarmen Abascal recibió un acuerdo histórico para que le devolvieran su vivienda; sin embargo, destacaron que fue demasiado tarde.

El último mensaje de Maricarmen Abascal: “Luchen, defiendan lo que es suyo”

En redes circula el que sería el último mensaje de Maricarmen Abascal, quien pidió a todos aquellos que la han acompañado que luchen y defiendan lo que es suyo, además de tener valor.

En el video, Maricarmen Abascal destacó su deseo de que “todo esto” —con referencia a la crisis de vivienda— llegue a buen fin y que pueda ser corregido el día de mañana con creces.

Se desconoce la fecha del mensaje de Maricarmen Abascal, donde destacó que le gustaría acompañar a la lucha que se vive en España y de la cual se volvió símbolo tras ser desalojada.

Maricarmen Abascal también envió un abrazo muy fuerte para todos aquellos que no conoce pero que la han acompañado, como los que están acampando, a quienes también les pidió cuidarse.

Sindicato de Inquilinos acusa al rentismo en España de matar a Maricarmen Abascal

En conferencia de prensa, el Sindicato de Inquilinos de Madrid dedicó unas palabras a Maricarmen Abascal, a quien la habría matado el rentismo del que fue víctima en España.

Alicia del Río, portavoz de dicho sindicato, fue quien acusó al rentismo de costar vidas con cada subida de alquiler y con cada informe de desalojo, que se llevan la salud y la vida.

Sin embargo, destacó que Maricarmen Abascal será eterna en la lucha del Sindicato de Inquilinos , así como de la historia de España, por lo que su memoria seguirá presente.