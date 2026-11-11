España se encuentra en crisis por afectaciones al transporte por la huelga general de 24 horas que paraliza los servicios debido a una protesta contra el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el alto coste de la vida.

Dicha protesta que ha paralizado los servicios en España es la primera huelga general en 14 años y que ocurre a 18 días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Mientras que en los enfrentamientos entre civiles y fuerza del orden de España se han reportaron al menos 27 personas detenidas, según balances preliminares del Ministerio del Interior a causa de altercados, cortes de carretera y enfrentamientos principalmente en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia.

Huelga general paraliza servicios en España: decenas de detenidos y afectaciones al transporte (Francisco Seco / AP Photo/Francisco Seco)

Paros totales y más de 200 vuelos cancelado deja huelga general en España

Según reportes preliminares de medios, así como de empresas, la patronal, operadores de infraestructura y balances sindicales el impacto se vio en paros totales y más de 200 vuelos cancelados en la huelga general de España.

Conforme a decretos de cumplimientos de servicios, el metro y los autobuses tuvieron un paro total entre las 09:30 y las 16:30 horas tras cumplir los servicios mínimos matinales.

Por su parte el transporte aéreo en España operó con servicios mínimos decretados de entre el 18% y el 85% según la ruta, por lo que se tiene registro de 234 cancelaciones de los 4.529 vuelos programados hasta las 10:00 am.

Asimismo, algunos sectores minimizaron la huelga general en España, ante una mínima caída en la demanda electrónica que tuvo un - 9.7 %.

Mientras que en las protestas varios partidos de izquierda denunciaron la actuación policial contra los sindicalistas y otros trabajadores, calificando como una “vergüenza”, la violencia y represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, empresarios y la oposición de conservadores y extrema derecha consideran que los actos de huelga son solo “política”, incluso “ilegal”, previo a las elecciones.