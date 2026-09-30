Pedro Sánchez presentó dos nuevos decretos para proteger el acceso a la vivienda en España ante las protestas que se han presentado en varias ciudades de España.

De acuerdo con el presidente de España, con estas medidas se busca garantizar que el derecho a la vivienda esté al alcance de todos.

En este sentido, señaló que se aprobaron dos reales decretos de vivienda en el Consejo de Ministros para proteger a los inquilinos y frenar la especulación inmobiliaria.

Se trata de:

Prohibición de desalojos a personas vulnerables hasta 2030

Prórroga a contratos de alquiler hasta diciembre de 2028 e indemnización a inquilinos por rescisión de contratos.

Este Gobierno ha escuchado a la gente y ha actuado.



Tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos.



Hagámoslo juntos y juntas. pic.twitter.com/QNZF9DK5Ga — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 29, 2026

Pedro Sánchez aprueba real decreto para prohibir desalojos hasta 2030

El primer real decreto que anunció Pedro Sánchez sobre la vivienda en España señala la prohibición de desalojos a personas vulnerables hasta 2030 para quienes no tienen una alternativa habitacional.

Es decir, los propietarios no podrán desalojar a sus inquilinos si no tienen una alternativa habitacional hasta 2030.

Asimismo, resaltó que se mantendrán los contratos de alquiler vigentes sin que se puedan incrementar la renta hasta diciembre de 2028.

De acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez, este decreto también evitará la especulación inmobiliaria y no permitirá que los llamados “fondos buitre” adquieran casa o departamentos por debajo del 70% de su valor de mercado.

Pedro Sánchez aprueba real decreto para prorrogar contratos e indemnizar inquilinos

El segundo real decreto que aprobó Pedro Sánchez plantea la renovación indefinida de los contratos de alquiler.

Sin embargo, esto podría tener una excepción cuando el propietario requiera la vivienda para sí mismo o para un familiar.

Asimismo, plantea una indemnización al inquilino que fuera desalojado con 12 mensualidades en caso de que el propietario se niegue a renovar el contrato de manera automática.

Esto luego de que se realizaran varias manifestaciones tras el caso del desalojo de Maricarmen Abascal, una vecina del Parque del Retiro de 87 años y en silla de ruedas.

Sin embargo, estos decretos no satisfacen las exigencias del Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, quienes piden:

la prórroga automática de los contratos

la prohibición de los desalojos

la congelación de los precios

la regulación de la renta de las habitaciones y del alquiler temporal

Cabe señalar que Pedro Sánchez resaltó que habrá un decreto a parte para la regulación de la renta temporal de vivienda con el pago de impuestos como un negocio.