Maricarmen Abascal fue la mujer que el pasado 23 de septiembre se convirtió en el símbolo de la lucha por la vivienda en España, tras ser desalojada.

En medio de la crisis habitacional y la lucha por el derecho a la vivienda que se vive en España e hizo que Pedro Sánchez lanzará decretos para proteger su acceso sin éxito, debido a que el congreso de España los bloqueó.

Lo que hizo que Maricarmen Abascal se transformara en un símbolo de la lucha por la vivienda, a dos semanas de su desalojo falleció este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

¿Quién fue Maricarmen Abascal?

Maricarmen Abascal fue la mujer símbolo de la lucha por la vivienda en España tras ser desalojada de la casa donde vivió durante cerca de 70 años.

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que impulsó protestas por la vivienda (AFP)

¿Qué edad tenía Maricarmen Abascal?

Maricarmen Abascal, tenía 87 años al momento de su muerte.

¿Quién fue el esposo de Maricarmen Abascal?

No se tiene información sobre si Maricarmen Abascal tuvo o no esposo o pareja.

¿De qué signo zodiacal era Maricarmen Abascal?

Al desconocer su fecha de nacimiento precisa no se conoce el signo zodiacal al que pertenecía Maricarmen Abascal, la mujer símbolo de la lucha por la vivienda en España.

¿Cuántos hijos tuvo Maricarmen Abascal?

No hay datos sobre hijos de Maricarmen Abascal.

¿Qué estudió Maricarmen Abascal?

Maricarmen Abascal estudió taquimecanografía y secretariado.

¿En qué trabajó Maricarmen Abascal?

Según información local, Maricarmen Abascal laboró como secretaria y auxiliar administrativa en una empresa farmacéutica. Actualmente estaba jubilada.

Maricarmen Abascal muere a los 87 años a dos semanas de ser desalojada de su vivienda

El Hospital Gregorio Marañón de Madrid dio a conocer la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España.

La muerte de Maricarmen Abascal ocurre apenas dos semanas después de ser desalojada de la casa donde vivió durante alrededor de 70 años en el barrio de Retiro desde 1956 y donde pagaba un alquiler de renta antigua de alrededor de 500 euros mensuales.

Tras la muerte de Maricarmen Abascal, las protestas en España han comenzado ante los reclamos de la lucha por el derecho a la vivienda, así como la garantía a personas mayores y población vulnerable.