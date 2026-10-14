El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lidera la intención de voto ante el caso Maricarmen Abascal, adulta mayor que murió el pasado 7 de octubre tras ser desahuciada de su casa de retiro.

Así lo señala el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre 2026, donde se coloca al PSOE en intención de voto sobre el Partido Popular (PP).

Asimismo, el CIS resalta que una de cada cuatro personas ya decidió que, si las elecciones fueran el día de mañana, votaría por el PSOE, mientras que el 14,7% lo haría por el PP.

PSOE incrementa intención del voto en España tras el caso Maricarmen Abascal

De acuerdo con el Barómetro de Opinión del CIS de octubre en España, se muestra el incremento en la intención de voto a favor del PSOE, que ha duplicado su ventaja sobre el PP.

Esta es la primera medición que se realiza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, quien murió el pasado 7 de octubre, 15 días después de haber sido desahuciada de la casa en la que vivió por 70 años.

El incremento de la popularidad del PSOE se da pese a la derogación de los decretos que el gobierno de Pedro Sánchez buscó instaurar en materia de vivienda.

El CIS de octubre 2026 muestra una intención del voto a favor del PSOE del 34%, 3 puntos más con respecto a la medición de septiembre, cuando era del 31.7%.

Asimismo, duplicó su ventaja sobre el PP, que se ubicó con el 22.2% en la estimación del voto.

El resto de la intención del voto en España se distribuyó de la siguiente forma:

Vox: 17.1%

Sumar/Frente Amplio: 6.1%

Podemos: 3.1%

ERC: 2.2%

Se Acabó la Fiesta: 1.8%

Eh Bildu: 1.6%

Junts: 1.1%

BNG: 0.9%

EAJ-PNV: 0.6%

CCA: 0.2%

UPN: 0.1%

PSOE mantiene intención del voto; Pedro Sánchez es el más popular

Por otra parte, el CIS mostró que, si las elecciones fueran el día de mañana, el 25.3% de los encuestados votaría por el PSOE, frente al:

PP: 14.7%

Vox: 11.6%

Sin embargo, el 17.3% señaló que aún no sabe por quién votaría, mientras que el 2.6% prefirió no decirlo y un 5.1% se abstendría.

Por otra parte; el CIS mostró que Pedro Sánchez mantiene una buena valoración como líder, con una media de 4.42 puntos, superando a la vicepresidenta Yolanda Díaz, valorada con 4.22 puntos.

Asimismo, Pedro Sánchez se mantiene como el preferido para presidir el gobierno con un 25.8% de respaldo, seguido por: