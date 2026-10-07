La muerte de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la defensa del derecho a la vivienda en España, ha reavivado el debate sobre los desalojos y el acceso a una vivienda digna.

Su muerte ocurrió apenas dos semanas después de ser desahuciada del inmueble en el que residió durante cerca de siete décadas en Madrid.

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que impulsó protestas por la vivienda (AFP)

El caso de Maricarmen Abascal generó una fuerte reacción social y movilizaciones ciudadanas en Madrid, convirtiendo su historia en una referencia para organizaciones que reclaman mayores garantías habitacionales para personas mayores y colectivos vulnerables.

Maricarmen Abascal muere a los 87 años; se convirtió en la imagen de un movimiento en España tras ser desalojada de su casa (Europa Press )

¿Por qué desahuciaron a Maricarmen de su casa?

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España, murió este 7 de octubre de 2026 en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La muerte de Maricarmen ocurrió apenas dos semanas después de ser desalojada de la casa donde vivió durante alrededor de 70 años.

La historia de Maricarmen provocó una ola de indignación y movilizaciones en Madrid, luego de que fuera desahuciada el pasado 23 de septiembre; la mujer vivía en el barrio de Retiro desde 1956 y pagaba un alquiler de renta antigua de alrededor de 500 euros mensuales.

El conflicto comenzó después de que la vivienda cambiara de propietario, pues la empresa que adquirió el inmueble sostuvo que el contrato de alquiler ya no podía ser prorrogado y planteó un nuevo precio que resultaba inaccesible para Maricarmen, quien recibía una pensión. Tras varios intentos de desalojo, finalmente fue expulsada de su hogar.

El desahucio provocó protestas multitudinarias y convirtió a Maricarmen en un rostro de la crisis habitacional española, incluso se alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar a su vivienda cuando recibiera el alta médica, pero su estado de salud se deterioró tras el desalojo y murió antes de volver a casa.

El caso de Maricarmen Abascal trascendió así la historia de una mujer y se convirtió en uno de los principales símbolos de la lucha por la vivienda en España.