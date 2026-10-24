Miles de personas salieron a las calles de Madrid, España, este sábado 24 de octubre de 2026, para defender el sistema público de pensiones y exigir mejores condiciones económicas para los jubilados.

Reportes señalan que la movilización reunió a pensionistas procedentes de distintos puntos del país, quienes también reclamaron medidas contra la privatización y los recortes en los servicios públicos.

Protestan en España en defensa de las pensiones públicas

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) convocó a una marcha en defensa de las pensiones públicas, ante el encarecimiento del costo de vida en España.

Miles se manifiestan en España para defender las pensiones públicas (Bernat Armangue / AP Photo/Bernat Armangue)

La demanda principal de miles de personas es la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) real, así como equiparar la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional.

Durante el recorrido, los miles manifestantes expresaron su rechazo a cualquier retroceso en los derechos sociales adquiridos y defendieron la continuidad del sistema público de pensiones.

Otra de las exigencias fue eliminar las penalizaciones que afectan a personas jubiladas anticipadamente, incluso cuando acumulan más de 40 años de cotización. Esto estaría afectando a 900 mil personas.

La movilización también incorporó reclamos relacionados con los salarios, la vivienda asequible, la salud y la educación públicas. Más de 50 mil personas se habrían unido a estas demandas.

La jornada concluyó con un llamado a mantener la movilización social para proteger las pensiones públicas y garantizar condiciones de vida dignas para las generaciones actuales y futuras.