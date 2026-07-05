Vladimir Putin y Donald Trump sostuvieron este 4 de julio una llamada telefónica estratégica de casi una hora y media siendo Ucrania uno de los temas clave.

Esta misma mañana, Vladimir Putin ha remitido a Donald Trump un mensaje de felicitación con motivo del 250º aniversario de la independencia estadounidense, recordando el apoyo de Rusia.

Vladimir Putin y Donald Trump sostienen llamada este 4 de julio

La llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, realizada el 4 de julio, duró aproximadamente 1 hora y 25 minutos y fue calificada como constructiva y profesional por el Kremlin.

Donald Trump y Vladimir Putin (Gabrill Grigorov/Sputnik/Kremlin / EFE)

El intercambio, motivado inicialmente por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, abordó temas críticos de la agenda internacional y bilateral.

Entre los temas clave de la cuarta llamada del año entre Vladimir Putin y Donald Trump, se encuentran:

Conflicto en Ucrania, Vladimir Putin informó sobre los avances rusos, destacando la reciente toma de Kostiantínivka como un paso estratégico para el control total del Donbás. Aseguró que el Ejército ruso continuará su ofensiva hasta controlar toda la región de Donetsk.

Reiteró su disposición a una solución político-diplomática, siempre que se consideren los intereses y condiciones fundamentales de Moscú.

Por su parte, Donald Trump expresó su deseo de impulsar esfuerzos para un cese rápido de las hostilidades y buscar una paz negociada.

Se mencionó que los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, continuarán con labores de mediación y están dispuestos a viajar a Moscú próximamente.

Vladimir Putin acusó a Kiev y a sus aliados europeos de intentar prolongar el conflicto mediante lo que calificó como “actos terroristas contra civiles”.

Situación en Irán y Medio Oriente, Vladimir Putin manifestó su esperanza de que las conversaciones entre Washington y Teherán logren una solución duradera a los asuntos pendientes.

Rusia se ofreció para desempeñar un papel activo en la estabilización de la región. Donald Trump le agradeció por su postura equilibrada y propuestas constructivas respecto a este tema

Cooperación Bilateral y Vínculos Históricos, se enfatizó la necesidad de restaurar y fortalecer las relaciones entre ambas potencias.

Coincidieron en la importancia de mantener contactos fluidos no solo en lo militar y político, sino también en el ámbito económico.

Recordaron hitos compartidos, como la alianza en la Segunda Guerra Mundial y las contribuciones rusas en la formación de Estados Unidos.

Conversaron sobre los planes para un vuelo espacial tripulado conjunto hacia la Estación Espacial Internacional desde el Cosmódromo de Baikonur.

En el 4 de julio, Vladimir Putin le recuerda a Donald Trump el apoyo de Rusia durante la independencia de Estados Unidos

Con motivo del 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin realizó varios gestos diplomáticos hacia su homólogo Donald Trump y el pueblo estadounidense, destacando la importancia histórica de esta fecha.

El 3 de julio de 2026, el día previo al aniversario, Putin envió un mensaje formal de felicitación a la Casa Blanca. En dicho mensaje, calificó la Declaración de Independencia como un “hito en la historia mundial”.

El mismo 4 de julio, Vladimir Putin mantuvo una conversación con Trump donde transmitió personalmente sus mejores deseos a Donald Trump y a los ciudadanos estadounidenses.

Vladimir Putin aprovechó la festividad para recordar el apoyo de Rusia a la secesión de las trece colonias norteamericanas durante su proceso de independencia.

Asimismo, enfatizó las contribuciones históricas de Rusia a la formación de los Estados Unidos y el papel de la alianza soviético-estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.

Además de las felicitaciones por el Día de la Independencia, Vladimir Putin reiteró su invitación permanente para que Trump visite Moscú.