Chats internos de Live Nation Entertainment Inc., dueña de Ticketmaster, revelan cómo directivos se burlaban de “robar a ciegas” a los fans con tarifas abusivas, como cobrar 50 dólares por estacionar en pasto y 60 por espacios más cercanos.

“Esta gente es tan estúpida. Casi me siento mal de aprovecharme de ella” Ben Baker y Jeff Weinhold

Los mensajes, fechados en 2022, forman parte de la evidencia en la demanda antimonopolio presentada en Estados Unidos contra la compañía por presunto abuso de poder en el mercado de boletaje.

La filtración ha generado indignación y refuerza las acusaciones de prácticas monopólicas por parte de Live Nation y Ticketmaster.

Los chats son evidencia en demanda contra Live Nation y Ticketmaster en Estados Unidos

Bloomberg reveló chats de Ben Baker y Jeff Weinhold, ejecutivos de Live Nation, en donde destacan comentarios de altos ejecutivos burlándose de poder cobrar tarifas elevadas a fans por servicios adicionales en recintos de conciertos.

De acuerdo a los mensajes filtrados, los ejecutivos son los encargados de la venta de entradas y de la gestión de recintos, quienes discutían cómo inflar los llamados “cargos por servicios auxiliares”, como estacionamiento VIP o accesos exclusivos.

“Tengo el estacionamiento VIP hasta en 250 dólares” Ben Baker y Jeff Weinhold

Estas conversaciones fueron posteriormente liberadas como parte del litigio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios estados presentaron en una demanda colectiva contra Live Nation y su filial Ticketmaster por presuntas prácticas monopólicas.

La demanda contra Ticketmaster sostiene que la empresa habría usado su posición dominante para sofocar la competencia y aumentar artificialmente los precios de los boletos para conciertos en Estados Unidos.

“Les robamos todo, nene, así es como lo hacemos” Ben Baker y Jeff Weinhold

Ben Baker y Jeff Weinhold, ejecutivos de Live Nation, dueña de Ticketmaster, se burlan de los altos precios a fans (Especial)

Live Nation intentó eliminar los mensajes del juicio

Ante el escándalo de los directivos de Live Nation, dueña de Ticketmaster, la empresa buscó que los chats no fueran considerados como evidencia, argumentando que son irrelevantes y podrían “predisponer injustamente al jurado”.

Sin embargo, abogados del gobierno estadounidense sostuvieron que los mensajes muestran la forma en que la compañía se beneficiaba de cargos adicionales mientras públicamente afirmaba que sus inversiones buscaban mejorar la experiencia de los fans.

Durante el juicio del pasado 9 de marzo de 2026, Live Nation acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos evitar su desintegración al limitar tarifas al 15% en anfiteatros, aunque los estados podrían continuar litigando.

La divulgación de los mensajes por parte e los altos mandos de Ticketmaster fue ordenada por un juez el pasado 12 de marzo de 2026, lo cual ha generado indignación por reflejar el desprecio corporativo hacia consumidores.