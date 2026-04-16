Ticketmaster y Live Nation han enfrentado un revés que muchos esperaban, tras el fallo de un jurado de Estados Unidos, señalando a las empresas de prácticas monopólicas.

Esto en relación a la venta de boletos para eventos en vivo que sostienen Ticketmaster y Live Nation en Estados Unidos, aunque tiene divisiones en todas partes del mundo.

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Ticketmaster (Ticketmaster )

Ticketmaster y Live Nation no permiten la competencia de acuerdo a jurado de Estados Unidos

Tras cinco semanas de juicio en Nueva York, el Departamento de Justicia firmó un acuerdo de resolución con Ticketmaster y Live Nation, fallando en su contra por monopolio.

De acuerdo con lo determinado por el jurado de Estados Unidos, Ticketmaster y Live Nation monopolizaron la venta de boletos para eventos en vivo, además de no permitir la competencia.

Donde su principal interés era hacer quebrar a las empresas independientes que trataban de entrar en el mismo negocio.

La demanda fue impuesta en 2024 por el Departamento de Justicia y 40 fiscalías de diferentes regiones de Estados Unidos.

Debido a esto, el proceso seguirá su curso, debido que aún queda por determinar el resultado de la demanda en el resto de las fiscalías que forman parte de la acusación.

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Ticketmaster (Unsplash)

Ticketmaster y Live Nation están a la espera de las sanciones

Aunque el jurado de Estados Unidos ya falló en contra de Ticketmaster y Live Nation, será el juez Arun Subramanian el que definirá las sanciones.

Se habla que Ticketmaster y Live Nation podrían enfrentar multas millonarias, compensaciones a clientes, así como verse obligadas a cambiar la manera en que gestionan su negocio.

Hay que señalar que el acuerdo previo habla de 280 millones de dólares en multas, salir de anfiteatros, modificar exclusividades y limitar comisiones al 15% para Ticketmaster.

Sin embargo, será el juez quien decida si se aplican dichas sanciones, se reducen o aumentan, dependiendo cómo se considere adecuado.

Tan solo en Estados Unidos, Live Nation controla el 80% de la venta de boletos para los principales recintos en Estados Unidos.

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