México.- Grupo Televisa anunció la venta de su 40% de participación en la empresa de entretenimiento y conciertos Ocesa a Live Nation Entertainment, propietaria de Ticketmaster, por 5 mil 206 millones de pesos.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Televisa informó que Live Nation acordó adquirir su posición accionaria no consolidada del 40 por ciento en Ocesa con una contraprestación de venta de 5 mil 206 millones de pesos. Además, la televisora estima ingresar otros 350 millones de pesos de dividendo.

Puedes leer: Televisa vende Radiópolis a Grupo Alemán

En su posicionamiento, los copresidentes ejecutivos de Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, agradecieron a los directivos de Ocesa por los años de colaboración y confiaron en la experiencia de Live Nation para contribuir a la consolidación y permanencia de la empresa se entretenimiento en el mercado.

La operación está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales de cierre, mismas que incluyen la obtención de aprobaciones regulatorias y ciertas notificaciones, así como al cierre de la venta por parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. a Live Nation de una parte de su participación en Ocesa.

El anuncio de esta tarde sigue la tendencia de desinversión de activos no estratégicos que la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean inició en 2018, como parte de una estrategia para concentrar sus recursos en las divisiones de Cable, Sky y Contenidos.

Apenas la semana pasada, Grupo Televisa anunció la venta del 50 por ciento de participación en Radiópolis a Grupo Alemán, en una operación superior a los mil 248 millones de pesos.

Sobre el tema, los directivos del consorcio reiteraron la dirección de sus planes a futuro y la contribución de las recientes operaciones de mercado a la concreción de dichos objetivos.