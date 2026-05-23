El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció avances críticos para concretar un acuerdo de paz con Irán, el cual incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz” Donald Trump

Antes de este anuncio, Donald Trump había afirmado al portal estadunidense Axios que se encontraba dividido entre un acuerdo con Irán o “hacerlo volar por los aires”.

Donald Trump afirmó que se están negociando los últimos detalles del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump confirmó que Estados Unidos e Irán han negociado en gran medida un acuerdo de paz, aunque este sigue sujeto a una aprobación final.

Donald Trump describió el documento como un “Memorando de Entendimiento sobre la PAZ” que involucra no solo a ambos países, sino también a otras naciones de la región que participaron en las conversaciones.

Trump asegura acuerdo con Irán en fase final y apertura de Ormuz (@realDonaldTrump / Truth Social)

El presidente de Estados Unidos informó que mantuvo conversaciones productivas con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin.

También destacó que tuvo una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cual “transcurrió muy bien”.

El mandatario estadounidense señaló que uno de los puntos claves del acuerdo de paz con Irán es la reapertura del Estrecho de Ormuz, vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Donald Trump aseguró que los aspectos finales se están discutiendo y serán anunciados en breve.

Pese a que cada vez está más cerca un acuerdo de paz con Irán, sigue la alerta por posibles nuevos ataques

Aunque afirmó que las partes están “cada vez más cerca” de poner fin al conflicto, Trump lanzó una dura advertencia.

Y es que señaló que si no se llega a un acuerdo, Irán recibirá “un golpe tan duro como el que ningún país ha sufrido jamás”.

Asimismo, calificó el alto el fuego vigente desde abril como “increíblemente frágil”.

Debido a la fase crítica de las negociaciones, Donald Trump modificó su agenda oficial y personal para permanecer en la Casa Blanca y dar seguimiento al proceso del acuerdo de paz con Irán.

Donald Trump canceló su viaje a Nueva Jersey y su asistencia a la boda de su hijo Donald Trump Jr., programada en las islas Bahamas.

A pesar del optimismo por el acuerdo de paz entre EU e Irán, aún persisten diferencias, especialmente respecto al enriquecimiento de uranio por parte de Irán y la intención de Teherán de cobrar peajes en el Estrecho de Ormuz, algo a lo que la administración estadounidense se opone.