Irán y Estados Unidos estarían cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto que ha elevado la tensión en Medio Oriente durante los últimos meses, así lo declaró el secretario Marco Rubio.

Desde India, Marco Rubio dijo a los medios de comunicación que Irán y Estados Unidos han logrado avances en las negociaciones, por lo que pronto “tendrían algo que decir” respecto al tema.

Marco Rubio avecina acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó que las negociaciones entre Washington y Teherán muestran avances importantes, por lo podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo.

Marco Rubio avecina acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra (Julia Demaree Nikhinson / Julia Demaree Nikhinson/Pool AP )

El funcionario estadounidense señaló que existe optimismo sobre la posibilidad de extender el alto al fuego y avanzar hacia un entendimiento más amplio que reduzca el riesgo de una nueva escalada militar.

“Se han logrado algunos avances. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir”. Marco Rubio, secretario de Estado

Reportes señalan que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos incluyen el programa nuclear iraní, la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz y mecanismos de supervisión internacional.

Cabe mencionar que estas declaraciones se dan luego de que este sábado 21 de mayo se diera a conocer que Donald Trump convocó a una reunión de seguridad de emergencia en la Casa Blanca.

Videos en redes sociales muestran el momento en el que la camioneta de J.D. Vance, junto a su caravana de seguridad, conduce a toda velocidad para atender el llamado del presidente Trump.