El gobierno de Estados Unidos anunció que habrá una nueva directriz para aceptar solicitudes de residencia; ahora se les negará a personas con obesidad, diabetes o edad avanzada.
De acuerdo con la información, la nueva instrucción del gobierno de Donald Trump para las embajadas y consulados es considerar la salud de los solicitantes para la residencia.
Estados Unidos considerará salud para otorgar residencia
El departamento de Estado de Estados Unidos envió nuevos requisitos para otorgar la residencia y habría una lista de condiciones médicas que harán inelegibles a los solicitantes y estas son:
- Obesidad
- Diabetes
- Edad avanzada
Las nuevas directrices se dan dado que estas condiciones “pueden requerir atención médica costosa y prolongada”, por lo que también se determinará si los solicitantes pueden costearla sin ayuda del gobierno.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos indicó que la obesidad, la diabetes y la edad avanzada son fuente de otras enfermedades, lo que llevaría a necesitar la asistencia social del país.
Cabe mencionar que a estas condiciones de salud pueden sumarse otras que requieren atención médica muy costosa en Estados Unidos como:
- Enfermedades cardiovasculares y respiratorias
- Cáncer
- Enfermedades metabólicas y neurológicas
- Trastornos mentales