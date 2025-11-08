El gobierno de Estados Unidos anunció que habrá una nueva directriz para aceptar solicitudes de residencia; ahora se les negará a personas con obesidad, diabetes o edad avanzada.

De acuerdo con la información, la nueva instrucción del gobierno de Donald Trump para las embajadas y consulados es considerar la salud de los solicitantes para la residencia.

Nueva medida a considerar en residencia en Estados Unidos. (Especial)

Estados Unidos considerará salud para otorgar residencia

El departamento de Estado de Estados Unidos envió nuevos requisitos para otorgar la residencia y habría una lista de condiciones médicas que harán inelegibles a los solicitantes y estas son:

Obesidad

Diabetes

Edad avanzada

Las nuevas directrices se dan dado que estas condiciones “pueden requerir atención médica costosa y prolongada”, por lo que también se determinará si los solicitantes pueden costearla sin ayuda del gobierno.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos indicó que la obesidad, la diabetes y la edad avanzada son fuente de otras enfermedades, lo que llevaría a necesitar la asistencia social del país.

Cabe mencionar que a estas condiciones de salud pueden sumarse otras que requieren atención médica muy costosa en Estados Unidos como: