El actor y activista político Eduardo Verástegui, dio a conocer que propondrá al presidente Donald Trump la creación de la ‘visa Guadalupe’ para trabajadores mexicanos.

Según indicó Eduardo Verástegui, esta propuesta de reforma laboral migratoria buscará, aprovechando la coyuntura de las campañas electorales, posicionar las necesidades de los trabajadores mexicanos en la agenda binacional.

Verástegui entregará personalmente a Trump el proyecto ‘visa Guadalupe’ para trabajadores mexicanos

A través de sus redes sociales, Eduardo Verástegui adelantó que presentará al presidente Donald Trump impulsar la creación de la "Visa Guadalupe“, dirigida especialmente para trabajadores mexicanos.

En su mensaje, señaló que la iniciativa fundamenta su urgencia en la enorme relevancia económica de los hispanos en Estados Unidos, cuya productividad representa más del 10% del PIB anual de dicho país.

Verástegui sostiene que tanto México como Estados Unidos “deben dejar de ignorar esta realidad”, por lo que dijo es imperativo emprender acciones concretas que protejan la integridad y el esfuerzo de millones de ciudadanos que sostienen financieramente a dos naciones.

La propuesta ‘visa Guadalupe’ contempla dos programas específicos bajo una visión humanitaria que busca ordenar el flujo migratorio. Esto debido a que busca ayudar no solo a los mexicanos que ya se encuentran en Estados Unidos, sino a aquellos connacionales que pretenden migrar a este país.

Ante la importancia de este proyecto, Verástegui señaló que será en próximos días cuando brinde más detalles acerca del contenido de su iniciativa.

No obstante, enfatizó que será él quien personalmente entregue la propuesta a Donald Trump, con la intención de que la analice y logre impulsar durante su administración.