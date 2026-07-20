El director de la DEA, Terrance Cole, reaccionó a la sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada y aseguró que no olvidarán a las madres que lloran por sus hijos.

De acuerdo con el director de la DEA, con esta sentencia se cierra “uno de los casos más importantes” en Estados Unidos.

DEA recuerda a víctimas mortales del narcotráfico en Estados Unidos tras sentencia de El Mayo Zambada

El director de la DEA, Terrance Cole, recordó a las víctimas mortales que ha dejado el narcotráfico en Estados Unidos.

De acuerdo con Terrance Cole, la DEA no va a olvidar a las madres que han llorado la pérdida de sus hijos por el consumo fentanilo.

“La DEA nunca va a olvidar a esas madres que lloran por la pérdida de un hijo a través de la droga, el fentanilo” Terrance Cole, director de la DEA

Asimismo, celebró la sentencia de cadena perpetua que se dio a El Mayo Zambada, lo que cierra uno de los casos contra el narcotráfico más grandes en Estados Unidos.

“La sentencia de hoy marca el cierre de uno de los casos más importantes contra el narcotráfico aquí en los Estados Unidos” Terrance Cole, director de la DEA

Terrance Cole señaló que por mas de cuatro décadas El Mayo Zambada ayudó a transformar el Cártel de Sinaloa en una de las organizaciones “más violentas y prolíficas”.

“Bajo su liderazgo, el cártel produjo y trafico masivas cantidades de drogas mortales en escalas industriales”, dijo el director de la DEA.

Asimismo, aseguró que su detención y sentencia es el resultado del trabajo “sin descanso de los agentes de la DEA, así como del FBI y la HSI “encargados de hacer cumplir la ley en el mundo”.

Cabe señalar que el 20 de julio se sentenció a El Mayo Zambada a cadena perpetua desde la Corte de Distrito Este de Nueva York por delitos como narcotráfico y crimen organizado.

El líder del Cártel de Sinaloa reconoció el daño que provocó con sus actividades delictivas, entre ellas el tráfico de: