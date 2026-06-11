Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una inesperada carta a la presidenta Claudia Sheinbaum desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Estados Unidos.

La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su ubicación es Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06066, Ciudad de México, México. Me dirijo a ella respecto a mi situación para poder regresar a México. Carta de “El Chapo” Guzmán

En la carta, firmada el 2 de junio de 2026, el exlíder del Cártel de Sinaloa solicitó abiertamente el apoyo de Claudia Sheinbaum para ser extraditado a México.

El Chapo Guzmán denunció que no existen evidencias en su juicio e incluso aseguró haber sido culpado por el gobierno mexicano de la violencia en el país.

La inesperada carta de “El Chapo” Guzmán a Claudia Sheinbaum (Especial)

El Chapo Guzmán pide ayuda a Claudia Sheinbaum para ser extraditado a México

En su breve carta, El Chapo Guzmán pidió la ayuda de Claudia Sheinbaum para regresar a México, tras denunciar condiciones extremas de aislamiento en Estados Unidos.

Agregó que su carta busca apoyar a su abogada en los esfuerzos para que pueda cumplir su cadena perpetua en territorio mexicano, tal como ha solicitado en diferentes cartas enviadas en lo que va del año.

Tengo un abogado y esta carta tiene como propósito ayudar a mi defensa. No estaré en la corte por mí mismo debido a la barrera del idioma inglés en los Estados Unidos. Carta de “El Chapo” Guzmán

Sobre su juicio, El Chapo Guzmán acusó haber sido privado de ciertos derechos antes de su comparecencia ante el tribunal, lo que, acusó, constituye una violación judicial de sus derechos.

El Chapo Guzmán indicó que la Constitución y las leyes de los tribunales están destinadas a "proteger la igualdad y la justicia", asegurando que no existen evidencias en su juicio.

Joaquín El Chapo Guzmán (Eduardo Verdugo / AP)

El Chapo Guzmán acusa a anteriores gobiernos mexicanos de inculparlos por la violencia

Al igual que en sus cartas previas, El Chapo Guzmán expresó su inconformidad por las duras condiciones en prisión, que le impiden recibir visitas de su familia e incluso interactuar con otros reclusos.

Aseguró que su sentencia fue injusta y denunció a los anteriores gobiernos mexicanos de haber realizado asesinatos e intentarlo culpar para encubrir sus crímenes.