Laurence des Cars, directora del museo de Louvre ofrece su renuncia tras escándalo por robo de joyas antiguas.

Después de comparecer ante la comisión de cultura del Senado de Francia, Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre reconoce su “fracaso”, además de que el sistema de video vigilancia por fuera del museo fue “muy ineficiente”.

Esto tras el sorprendente robo de joyas antiguas del museo de Louvre, el cuál ocurrió el 19 de octubre de 2025 en un lapso de sólo 7 minutos, lo que provocó el cierre temporal del recinto.

Rechazan renuncia de Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre

Luego de reconocer ante las autoridades francesas su fallo, Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre ofreció su renuncia por el robo de joyas antiguas que datan del siglo XIX.

En su comparecencia en el Senado de Francia, Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre admitió que el sistema de video vigilancia del exterior del museo es “muy insuficiente”, aunque argumentó que las cámaras de seguridad del interior sí funcionan correctamente.

Adicionalmente de que todas las alarmas de seguridad del museo sí funcionan, sin embargo sobre la vigilancia del exterior, dijo que “era su debilidad”.

También informó que la cámara que apuntaba hacia la sala de Apolo donde fueron robadas las joyas antiguas, estaba “orientada hacia el oeste” por lo que no cubría el aérea donde los ladrones ingresaron.

Ante este escenario y después del escándalo por el robo de las joyas antiguas, solicitó al Ministerio del Interior de Francia la posibilidad de instalar una “comisaría de policía” al interior del museo de Louvre.

Pese a que Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre ofreció su renuncia, pero Rachida Dati, ministra de Cultura, de Francia no la aceptó.

Por su parte la directora del Museo del Louvre sostuvo que no quería que se pensara que el robo era algo inevitable, porque previamente había alertado a las autoridades francesas del deterioro del museo.

Además de que entre los años 2022 y 2024 solicitó auditorías para evaluar las condiciones de seguridad del museo de Louvre.