Funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos han sostenido ya su reunión en la Casa Blanca sobre el control de la isla de la cual el presidente Donald Trump ha insistido en apoderarse.

Reunión en la Casa Blanca en la cual estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Loekke Rasmussen y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt junto a los representantes de Estados Unidos, el vicepresidente J. D. Vance, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marco Rubio.

Dinamarca y Groenlandia sostienen reunión en la Casa Blanca (Mads Claus Rasmussen / EFE)

Pese a la tensión geopolítica y mediática que se ha tenido sobre el control de Groenlandia, al término de la reunión en la Casa Blanca y tras 50 minutos, ninguna de las tres naciones ha hecho alguna declaración oficial sobre lo que se habló.

Dänemarks Aussenminister Lars Løkke Rasmussen traf sich heute in Washington mit US-Vizepräsident J. D. Vance und Aussenminister Marco Rubio. Thema: Trumps Drohung, Grönland zu annektieren. Auch Grönlands Ministerin Vivian Motzfeldt war dabei. https://t.co/0cyENhXMEF pic.twitter.com/wDjZHTablN — Blick  (@Blickch) January 14, 2026

Dinamarca envía refuerzos militares a Groenlandia

Horas antes de la reunión en la Casa Blanca, el gobierno de Dinamarca anunció que sus fuerzas militares ampliarán su presencia en Groenlandia ante la creciente tensión con Estados Unidos .

“Las tensiones geopolíticas se han extendido en el Ártico. Por tanto, el gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa de Dinamarca han decidido continuar con la intensificación de las actividades del ejército danés en Groenlandia, en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN”. Gobierno de Dinamarca

Asimismo, el Ministerio de Defensa danés junto al Ministerio de Exteriores de Groenlandia apuntaron que la medida es para “fortalecer la presencia” de la Alianza Atlántica o también llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la zona, “en beneficio de la seguridad europea y transatlántica”.

Por su parte, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson anunció la llegada de varios oficiales del Ejército a Groenlandia a petición de Dinamarca.

“Llegan hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados. Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Ártica). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas”. Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia