Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ya perfila a su hija Kim Ju Ae como su sucesora.

Así lo informó este jueves 12 de febrero la agencia de espionaje de Corea del Sur a los legisladores.

Se trata del Servicio de Inteligencia Nacional (NIS), quien señaló que la hija del líder norcoreano, de 13 años de edad, ha acompañado al líder supremo Kim Jong Un a eventos de alto nivel.

Asimismo, se cree que podría asistir al congreso, que se celebra cada 5 años, a finales de febrero.

Kim Ju Ae, hija de Kim Jong-un, podría ser la siguiente líder de Corea del Norte

Las suposiciones sobre la futura sucesora de Kim Jong-un en su hija de 13 años, Kim Ju Ae se han fortalecido por su presencia en eventos públicos importantes.

De acuerdo con el legislador de Corea del Sur, Lee Seong-kwen, la Ju Ae está siendo entrenada para suceder a Kim Jong-un y ya se encuentra en la “etapa de designación de sucesor”.

Esto se fortalece ante la presencia de la joven en el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea, así como su visita al Palacio del Sol de Kumsusan, el mausoleo donde se encuentran los anteriores líderes de Corea del Norte.

Cabe resaltar que Kim Ju Ae ha sido recientemente fotografiada en compañía de su padre en eventos de alto perfil, como lo fue la visita a Beijing en septiembre de 2025.

Además, el NIS señala que se está posicionando como la sucesora ante su “cada vez más prominente presencia pública en eventos oficiales”.

Cabe señalar que en años anteriores se señalaba como posible sucesora de Kim Jong-un a su hermana, Kim Yo-jong, subdirectora del Departamento de Publicidad e Información del Partido de los Trabajadores de Corea.

Sin embargo, esto ya habría sido descartado ante la mayor presencia de la hija de 13 años del líder supremo.