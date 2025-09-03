Kim Jong Un fue uno de los invitados a las festividades por el Día de la Victoria en China y varías aspectos de su visita han llamado la atención, uno de ellos la limpieza de la silla que usó en un reunión privada con Vladimir Putin a fin de “proteger su ADN”.

A personal del equipo de Kim Jong Un se le vio limpiarle la silla después de que tuvo una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, las cual se llevó a cabo en la Casa de Huéspedes Estatal Diaoyutai de China tras el desfile militar.

Pero esa no fue su única excentricidad y es que el líder de Corea del Norte hizo el viaje hasta China en su tren verde blindado en el que llevo su baño privado.

De acuerdo con medios internacionales, Kim Jong Un tiene especial cuidado con su imagen y protege cabello y excrementos a fin de no dejar rastros que pudieran revelar detalles de su situación de salud.

Kim Jong Un se reúne con Vladimir Putin y muestran las excentricidades del líder de Corea del Norte para proteger su ADN (New York Post )

Captan a equipo de Kim Jong Un limpiando silla tras reunión con Vladimir Putin para proteger su ADN

Imágenes que circularon tras el desfile militar en China y tras el encuentro privado con Vladimir Putin, dieron a conocer que su equipo limpió la tapicería de la silla, los lugares que tocó, además de que le retiraron el vaso con agua que tomó.

Vladimir Putin tuvo varias reuniones con líderes asiáticos en la Casa de Huéspedes Estatal Diaoyutai de China, donde se hospedó y recibió al presidente de Vietnam y el de Corea del Norte.

Dicho lugar fue el centro de actividades del presidente ruso ya que ahí también fue alojado para su visita a China.

¿De qué hablaron Kim Jong Un y Vladimir Putin en China?

Vladimir Putin agradeció a Kim Jong Un y sus tropas por luchar a su lado en la guerra contra Ucrania, además de que lo invitó a visitar el país

Kim Jong Un le dijo al mandatario de Rusia que es su deber apoyarlos “como hermanos” y que seguirá brindando su apoyo en el futuro.

La reunión duró alrededor de dos horas, considerada larga y previo a ello se les vio darse un abrazo de manera publica.

Tanto Kim Jong Un como Vladimir Putin estuvieron junto al presidente de China, Xi Jinping, en el desfile militar por el Día de la Victoria, lo cual muchos ya leen como un desafío al liderazgo de Estados Unidos en el mundo.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que China, Rusia y Corea del Norte conspiran contra Estados unidos.

Otros más ha llamado esta reunión como una “declaración de unidad entre líderes autoritarios”.