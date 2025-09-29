Corea del Norte defendió hoy, 29 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, la continuidad de su programa nuclear.

El cual, dijo Kim Son Gyoing, procura la soberanía de la península coreana.

El viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, afirmó ante los miembros de la ONU que nunca renunciarán a su programa nuclear, pues garantiza “una paz duradera”.

Durante la sesión de la ONU del lunes 29 de septiembre, Kim Son Gyoing, representante de Corea del Norte, afirmó que no renunciará a su programa nuclear, pues eso equivaldría a renunciar a su soberanía.

El viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores argumentó en la ONU que las armas nucleares son las que permiten el equilibrio de poderes en la península de Corea y esto garantiza la paz.

Asimismo, Kim Son Gyoing afirmó que su programa nuclear “es un derecho sagrado y absoluto”, por lo que no puede quitarse, pues Corea del Norte enfrenta constantes amenazas de guerra.