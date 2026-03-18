El Partido del Trabajo, liderado por Kim Jong Un, ganó con un arrasador 99.9% de votos en las elecciones parlamentarias que se celebran periódicamente en Corea del Norte.

De acuerdo con la información brindada por el propio gobierno, en este proceso electoral participó prácticamente el 100% del electorado, situación que fue interpretada como una “expresión unánime de apoyo” a Kim Jong Un.

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte (JORGE SILVA / POOL JORGE SILVA / POOL / EFE)

Analistas dudan legitimidad de resultados a favor de Kim Jong Un en Corea del Norte

En contraste con los datos oficialistas, analistas internacionales señalan que en Corea del Norte no existen estándares democráticos, ya que, aseguran, los votantes suelen tener solo una opción en la papeleta.

De igual forma, organizaciones de derechos humanos han denunciado que Kim Jong Un no cuenta con un contrapeso real en la contienda debido a la ausencia de competencia política.

Pese a que medios oficiales destacaron la euforia positiva de la población durante la votación, los analistas ponen en duda la legitimidad y resultados del 99.9% de votos en favor de Kim Jong Un.

Kim Jong-Un (AP)

Parlamento de Corea del Norte no funciona como contrapeso, dicen analistas

Las elecciones parlamentarias en Corea del Norte, que se celebran periódicamente, tienen como objetivo renovar la Asamblea Popular Suprema.

Aunque este órgano legislativo tiene el objetivo de aprobar las decisiones del gobierno de Kim Jong Un, analistas advierten que sus integrantes actúan bajo la dirección del mismo.