Kim Jong-un aparece con su hija en desfile militar y reviva rumores sobre la sucesión del líder norcoreano.

Desde hace meses se ha especulado de que la hija de Kim Jong-un, Kim Ju-ae, estaría siendo preparada como futura sucesora del régimen.

Kim Jong-un aparece con su hija en un desfile militar y revive rumores sobre su sucesión

Se realizó el desfile militar que puso fin al 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, el órgano de decisión más importante de Corea del Norte.

The daughter of North Korean leader Kim Jong Un attended a military parade held in Pyongyang, state media footage showed, amid speculation that she is being groomed as a potential successor https://t.co/Lf9BVTveln pic.twitter.com/vDUlWeMOZA — Reuters (@Reuters) February 26, 2026

Al desfile acudió el líder norcoreano Kim Jong-un, pero no lo hizo solo ya que llegó acompañado por su hija Kim Ju-ae, lo que respaldaría los rumores que la señalan como sucesora del régimen.

Y es que se parecería confirmar la hipótesis de los servicios secretos de Corea del Sur que apuntan que Kim Jong-un está preparando a su hija como su futura sucesora.

Las imágenes difundidas por la agencia oficial norcoreana de noticias, KCNA, muestran a la joven Kim Ju-ae junto a su padre en la tribuna.

Ambos aparecen muy concentrados viendo el desfile en la plaza Kim Il-sung de Pionyang.

Kim Jong-un y su hija aparecen con abrigos de piel, acompañados de altos mandos militares mientras pasan las tropas y saludando a los soldados.

Aunque los informes oficiales no mencionan explícitamente que la hija de Kim Jong-un haya participado de manera activa, su aparición en un evento de este nivel supone un nuevo paso en su exposición pública.

Así ha sido el paso de la hija de Kim Jong-un como posible sucesora del régimen

Cabe recordar que la hija de Kim Jong-un apareció por primera vez públicamente en noviembre de 2022 durante la inspección de una prueba del misil balístico intercontinental.

Desde ese momento Kim Ju-ae ha acompañado a su padre en otras pruebas armamentísticas, actos militares y eventos diplomáticos.

Entre los que se incluye un viaje a Pekín el año pasado, en el que el mandatario se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.

Sin embargo, es la primera que se ve a la hija de Kim Jong-un en un evento relacionado con el Congreso.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano había dado a conocer que la hija de Kim Jong-un estaría entrando en una fase de ser designada como sucesora.

Incluso fuentes gubernamentales de alto rango de Corea del Sur señalaron al diario local que la joven podría estar actuando como “directora general de asuntos de misiles”.

Hasta el momento no hay información confirmada, sin embargo expertos señalan que podría ser difícil que Kim Ju-ae sea la sucesora.

Esto debido al marcado carácter patriarcal de la élite norcoreana que no permitiría que una mujer asuma el liderazgo del país.