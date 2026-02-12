Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, está colocando a su hija Kim Ju-ae como su posible sucesora, hecho sin precedentes, pues durante 3 generaciones Kim el gobierno ha sido ostentado por hombres.

Si bien para su sucesión también había sonado el nombre de una de sus hermanas, Kim Yo-jong, con la presencia pública de su hija se muestra que esto habría cambiado.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, como:

¿Quién es Kim Jong-un?

¿Cuántos años tiene Kim Jong-un?

¿Cuál es el signo zodiacal de Kim Jong-un?

¿Kim Jong-un tiene esposa?

¿Kim Jong-un tiene hijos?

¿Qué estudió Kim Jong-un?

¿Cuál es la trayectoria de Kim Jong-un? y más

¿Quién es Kim Jong-un?

Kim Jong-un es el líder supremo de Corea del Norte desde 2011, tras la muerte de su padre, Kim Jong-il.

Asimismo, es el líder del Partido del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte.

Kim Jong-un tiene 5 hermanos:

Kim Yo-jong, hermana menor; subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido del Trabajo de Corea Kim Jong-chul, hijo de la segunda relación de Kim Jong-il, expresidente de la Comisión nacional de Defensa de Corea del Norte Kim Jong-nam, hermano mayor, que vivió exiliado desde 2003 que murió asesinado en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. Kim Sul-song, primogénita de Kim Jong-il Kim Hye-kyung

¿Cuántos años tiene Kim Jong-un?

Kim Jong-un nació el 8 de enero de 1984 en, Wŏnsan, corea del Norte, por lo que actualmente el líder supremo tiene 41 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Kim Jong-un?

Ya que el cumpleaños de Kim Jong-un es el 8 de enero, el líder de Corea del Norte nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.

¿Kim Jong-un tiene esposa?

Sí, Kim Jong-un tiene esposa, se trata de Ri Sol-ju, con quien contrajo matrimonio desde 2009.

¿Kim Jong-un tiene hijos?

Kim Jong-un sí tiene hijos. Si bien sólo se conoce a su hija Kim Ju-ae; se cree que el líder de Corea del Norte y su esposa Ri Sol-ju tienen dos hijos más.

¿Qué estudió Kim Jong-un?

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, tienes estudios internacionales y militares.

Entre 1996 y 2000 asistió a la escuela Liebefeld-Steinhölzli en Köniz de Suiza bajo el seudónimo de Pak Un

A su regreso a Corea del Norte, asistió a la Universidad Militar Kim Il-sung, donde se especializó en formación militar y se graduó como oficial, como parte de su preparación como líder supremo.

¿Cuál es la trayectoria de Kim Jong-un?

Kim Jong-un comenzó a posicionarse como el sucesor del líder supremo Kim Jong-il cuando tuvo presencia pública en eventos oficiales.

Desde 2009 se señaló como el sucesor pero fue en 2010 cuando se le nombró general supremo del Ejército Popular de Corea del Norte y el líder del Partido del Trabajo cuando se reconoció como el siguiente líder del país.

Fue en 2011 cuando tomó oficialmente el cargo, tras la muerte de su padre, el llamado querido líder Kim Jong- il.