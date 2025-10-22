La mañana del miércoles 22 de octubre, Corea del Norte realizó un nuevo lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance que se dirigieron hacia la zona del mar de Japón.

De acuerdo con la información que emitieron las autoridades de Corea del Sur, el lanzamiento de misiles se ejecutó desde la provincia de Hwanghae e impactaron en el mar de Japón.

Se debe resaltar que el nuevo ejercicio militar de Corea del Norte se dio a unos cuantos días de que el presidente Donald Trump realice una visita por varios países de Asia.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos al mar de Japón (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)

Durante los días que comprenden del 27 al 29 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevará a cabo una visita oficial en 3 países de Asia.

A tan solo 5 días del arranque de la visita de Donald Trump, este miércoles 22 de octubre, Corea del Norte ejecutó un lanzamiento de misiles hacia el mar de Japón.

Los Jefes del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informaron que fueron varios misiles balísticos de corto alcance los que se lanzaron desde la provincia de Hwanghae.

Asimismo, la autoridad surcoreana refirió que los misiles de Corea del Norte se dirigieron hacia el noreste en aparente dirección al mar de Japón, también conocido como el mar del Este.

Ante lo ocurrido, los Jefes del Estado Mayor Conjunto resaltaron que Corea del Sur y Estados Unidos, ya analizan las especificaciones exactas del nuevo ejercicio militar de Corea del Norte.

Corea del Norte lanzó misiles al mar de Japón días antes de la visita de Donald Trump a Asia

El nuevo ejercito militar de Corea del Norte que ha sido interpretado como una posible exhibición de fuerza, ocurrió a unos cuantos días de la visita de Donald Trump en Asia.

Lo anterior debido a que se tiene programado que Donald Trump llegará el 27 de octubre a Japón para sostener un encuentro con el emperador Naruhito y la nueva primera ministra Sanae Takaichi.

Un día después, el 28 de octubre, el presidente de Estados Unido viajará a Malasia para la cumbre ASEAN en Kuala Lumpur, mientras que el 29 concluirá su gira en Corea del Sur.

Cabe destacar que el nuevo lanzamiento de misiles al mar de Japón que fue ejecutado por Corea del Norte, también se desarrolló bajo un nuevo contexto político en la zona.

Esto en referencia a que se trató del primer ejercicio de prueba de misiles norcoreanos desde la investidura de Lee Jae-myung, como líder de Corea del Sur, a principios de junio.