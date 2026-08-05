Una jueza federal sancionó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por ocultar información del ICE, vinculada a presunta evidencia de racismo en teléfonos celulares de 800 agentes.

Según organizaciones promigrantes, durante las redadas del ICE en Los Ángeles en 2025 se pudo comprobar que agentes llamaban “wet” y “tonks” para referirse a latinos de clase trabajadora.

A pesar de que la jueza ordenó la revisión, esta nunca fue cumplida y ahora el gobierno de Donald Trump deberá pagar una multa de 500 dólares diarios hasta que cumpla con la orden.

Gobierno de Donald Trump en desacato (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Abogados de migrantes detenidos en 2025 acusan racismo del ICE

A inicios de este año, la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, ordenó obtener de inmediato imágenes forenses de los teléfonos personales de más de 800 agentes del ICE.

Los oficiales habían participado en las polémicas redadas migratorias llevadas a cabo en la ciudad de Los Ángeles en el año 2025, desatando gran polémica por los supuestos actos de racismo cometidos.

Fueron abogados de inmigrantes detenidos durante ese operativo quienes aseguraron que los teléfonos podrían contener evidencia de racismo por parte de agentes federales.

Detención por parte de agentes del ICE (Kerem YUCEL / AFP / AFP)

ICE llamaba “wet” y “tonks” a migrantes en las redadas en Los Ángeles

En respuesta a las acusaciones, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional admitieron ante el tribunal en junio que la agencia no había entregado la información de los teléfonos.

Según asociaciones promigrantes que citaron mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales, los agentes utilizan insultos raciales como “wet” y “tonks” para referirse a latinos de clase trabajadora.

“Tonk” es un insulto racial que hace alusión al sonido de golpear a migrantes latinos, mientras que “Wet” significa “espalda mojada”, en referencia a quienes cruzaban el río Bravo para ingresar a Estados Unidos.