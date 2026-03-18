A través de la cuenta de X de Skywatch Signal se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos registró un dominio sobre aliens.

De acuerdo con la información compartida la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos ha registrado el nombre de dominio aliens.gov.

Revelan que el gobierno de Estados Unidos registró un dominio sobre aliens

Se avivan las especulaciones sobre los planes declarados de la administración Donald Trump de publicar registros gubernamentales relacionados con extraterrestres y objetos voladores no identificados.

Por qué el gobierno de Estados Unidos compró un dominio sobre aliens (@UAPWatchers / X )

Esto luego de que se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos registró un dominio llamado aliens.gov.

La publicación se volvió viral y es que algunos creen que sea la señal de que se avanzaría en el plan de Donald Trump de desclasificar los archivos sobre los aliens.

Aunque algunos creen que podría tratarse de algo completamente diferente y no tenga que ver con la vida extraterrestre.

Pese a la controversia que se ha generado sobre por qué el gobierno de Estados Unidos compró un dominio sobre aliens, la administración de Donald Trump no ha explicado públicamente el propósito del registro.

Según la cuenta de X de Skywatch Signal el dominio se registró el miércoles poco después de las 6:30 de la mañana.

Hasta el momento no hay ningún sitio web activo en esa dirección.

Donald Trump ordena al gobierno estadounidense preparar la publicación de archivos sobre aliens

La información se da casi un mes después de que Donald Trump señaló que ordenaría al gobierno iniciar el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con:

Vida extraterrestre

Fenómenos aéreos no identificados (FANI)

Objetos voladores no identificados (OVNI)

Donald Trump afirmó que la orden se extendería a toda la información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero a la vez tan interesantes e importantes.