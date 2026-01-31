En Texas, un juez federal ordenó la liberación del menor de 5 años que fue detenido por agentes de migración del ICE en Minnesota y a su padre.

Liam Conejo Ramos y su padre Adrián Alexander Conejo Arias fueron llevados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley.

Juez ordena liberar a menor de 5 años detenido por ICE en Minnesota

El juez Fred Biery exigió la liberación del niño ecuatoriano de 5 años y su padre luego de que fueron detenidos por el ICE.

Fotografía de menor detenido por ICE en Minnesota desata indignación (Especial)

Las autoridades tendrán hasta antes del martes 3 de febrero para cumplir el fallo del juez.

De acuerdo con los reportes, el juez señaló en su fallo que este caso solo muestra la búsqueda mal concebida por el gobierno de “ cuotas diarias de deportación ”.

El menor de 5 años y su padre serán liberados mientras su caso migratorio continúa su trámite en el sistema judicial estadounidense.

Esta decisión se da luego de una orden previa que también impidió su deportación o traslado fuera de la jurisdicción de Texas mientras avanza el litigio.

La orden judicial que ordena su liberación ha sido celebrada por grupos defensores de migrantes.

Caso de menor de 5 años detenido por ICE en Minnesota genera polémica

Liam y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa en Columbia Heights, justo cuando regresaban del colegio, y fueron trasladados al centro de detención familiar en Texas.

Las imágenes del niño con una mochila de Spider-Man y un gorro de conejo azul mientras era escoltado por agentes del ICE de inmediato se viralizaron.

El congresista demócrata Joaquín Castro visitó al niño y a su padre en el centro de detención, describiendo al menor como “muy deprimido” y con problemas de salud emocional tras su detención.

Este caso ha generado gran polémica por el uso de menores durante operativos migratorios , políticas de deportación en Estados Unidos y el impacto de estos procesos en familias solicitantes de asilo.

La familia Conejo Ramos es originaria de Ecuador y, según su abogado, arribó a la frontera de Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, situación que hasta ahora sigue en trámite.